El Rey Felipe VI ha puesto de relieve la importancia de la frontera de Ceuta al afirmar que esta se integra como una frontera de la Unión Europea. Esta declaración tuvo lugar en una reciente visita a Helsinki donde se abordaron temas de cooperación internacional y política migratoria.

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Durante su intervención, el monarca español subrayó la relevancia de Ceuta en el contexto europeo, enfatizando que su frontera no solo delimita territorio, sino que también representa la línea de defensa de los valores y principios de la Unión Europea.

El presidente de Finlandia, que acompañó al Rey en esta ocasión, mostró su total solidaridad con España y compartió un mensaje de apoyo en relación a las cuestiones que afectan la seguridad y la estabilidad en la región, especialmente en materia de fronteras.

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Este encuentro resalta la importancia estratégica de Ceuta, no solo para España, sino también para la UE como un todo, en un momento donde las dinámicas migratorias y el control fronterizo son de máxima relevancia.

La posición geográfica de Ceuta, situada en el extremo sur de Europa, la convierte en un punto clave en las conversaciones sobre seguridad fronteriza y política migratoria, un asunto que sigue generando atención a nivel internacional.

La reafirmación de Felipe VI busca asegurar que la comunidad internacional reconozca la vitalidad de Ceuta en el contexto europeo, dejando claro que su frontera es no solo territorial, sino también un símbolo de unidad y defensa de los límites europeos.