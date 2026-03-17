La ONCE vuelve a repartir suerte en toda España este martes 17 de marzo de 2026. Como cada jornada, los sorteos del Cupón Diario, el Super ONCE y el Triplex ofrecen múltiples oportunidades para que los participantes se conviertan en ganadores.

La combinación ganadora de cada uno de estos sorteos se actualizará en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial y la validación de los datos por parte de la organización.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario es el más tradicional de la organización. De lunes a jueves, ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y la serie.

Número premiado: 30124

30124 Serie: 026

Super ONCE

El Super ONCE cuenta con cinco sorteos diarios, lo que permite múltiples posibilidades de ganar a lo largo de la jornada. Aquí se detallarán las combinaciones de 20 números extraídas en cada uno de los sorteos:

Sorteo Combinación ganadora (20 números) Sorteo 1 (10:00h) 01, 02, 06, 17, 20, 23, 24, 29, 41, 42, 43, 46, 50, 53, 55, 58, 65, 82, 84, 85 Sorteo 2 (12:00h) 01, 03, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 33, 34, 42, 43, 49, 51, 57, 58, 60, 70, 77, 78 Sorteo 3 (14:00h) 08, 09, 18, 20, 22, 23, 24, 35, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 63, 70, 71, 77, 78 Sorteo 4 (17:00h) 01, 02, 09, 10, 12, 18, 23, 24, 25, 37, 43, 44, 47, 49, 56, 60, 65, 66, 74, 77 Sorteo 5 (21:15h) 03, 08, 09, 20, 23, 26, 27, 34, 36, 37, 41, 42, 44, 49, 54, 66, 68, 70, 79, 82

Triplex de la ONCE

El Triplex es el juego más rápido y sencillo, donde se premia el orden de las tres cifras extraídas. Estos son los resultados de hoy:

Sorteo 1: 637

637 Sorteo 2: 047

047 Sorteo 3: 622

622 Sorteo 4: 631

631 Sorteo 5: 457

Información sobre cobros y caducidad

Si has tenido la suerte de resultar premiado en cualquiera de los sorteos de la ONCE de este martes, ten en cuenta las siguientes pautas:

Premios menores: Puedes cobrar tus premios directamente en los puntos de venta autorizados o a través de la web oficial si jugaste de forma online. Premios mayores: Para importes elevados, deberás acudir a los centros operativos de la ONCE o a entidades bancarias colaboradoras. Fecha de caducidad: Los premios de la ONCE tienen un plazo de caducidad de 30 días naturales a partir del día siguiente al sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita la ONCE tras el escrutinio oficial.