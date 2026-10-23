Ceuta deberá establecer puntos de contacto únicos para coordinar proyectos de materias primas fundamentales.

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El Real Decreto 845/2026, publicado recientemente, establece que las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las comunidades autónomas, deberán designar puntos de contacto únicos para facilitar y coordinar los procedimientos de concesión de autorizaciones para proyectos de materias primas fundamentales. Esta medida se enmarca dentro de la aplicación del Reglamento (UE) 2024/1252, conocido como la «Ley de materias primas fundamentales».

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A quién afecta

La disposición afecta a las administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla, así como a las comunidades autónomas, que deberán establecer estos puntos de contacto para gestionar los proyectos relacionados con materias primas fundamentales en sus territorios.

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Desde cuándo

La norma fue aprobada el 21 de octubre de 2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de octubre de 2026, por lo que las disposiciones son de aplicación inmediata desde su publicación.

Estos puntos de contacto tendrán la responsabilidad de facilitar y coordinar todos los procedimientos necesarios para la concesión de autorizaciones, así como de proporcionar información relevante sobre los procesos administrativos pertinentes para estos proyectos. Además, en caso de que un proyecto afecte a más de una comunidad autónoma o sea competencia de la Administración General del Estado, se establecerán puntos de contacto específicos para tales casos.

La disposición adicional primera del real decreto también requiere que Ceuta y Melilla adapten sus instrumentos estratégicos en materia de economía circular a los Programas Nacionales de Circularidad previstos en el «CRMA».

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de octubre de 2026 (referencia BOE-A-2026-22079).