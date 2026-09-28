El balear Rafa Nadal vuelve a vestirse de corto este sábado 3 de octubre, a partir de las 16:00 horas, con motivo de la celebración del Rafa Nadal Academy Slam. La cita, organizada para conmemorar el décimo aniversario de la apertura de su centro deportivo, supondrá el regreso del ganador de 23 torneos de Grand Slam a la competición no oficial. Se trata de la primera aparición en pista del deportista español desde su retirada profesional, acontecida el pasado mes de noviembre de 2024 durante las finales de la Copa Davis disputadas en el pabellón Martín Carpena de Málaga. La retransmisión televisiva del torneo correrá a cargo de las cámaras de Movistar, que ofrecerán en directo la jornada deportiva íntegra.

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Formato del torneo por equipos y tenistas confirmados

El desarrollo del Rafa Nadal Academy Slam se articulará a través de una competición por equipos. Rafa Nadal, considerado el mejor tenista de la historia de España, ejercerá como capitán de un conjunto que se medirá directamente al denominado Team Murray, liderado por el británico Andy Murray.

En cuanto a las plantillas que componen el cuadro del evento, la organización ha ratificado los primeros nombres del plantel:

Equipo de Rafa Nadal: Contará con la presencia confirmada del tenista francés Richard Gasquet.

Contará con la presencia confirmada del tenista francés Richard Gasquet. Equipo de Andy Murray: Dispondrá en sus filas del exjugador ruso Marat Safin.

Ubicación del recinto y programa de actividades

La sede de los enfrentamientos será la pista central de la Rafa Nadal Academy, emplazada en el municipio balear de Manacor. La propuesta del torneo combina la vertiente puramente deportiva con diversas iniciativas de ocio paralelas desplegadas en el propio recinto.

Los asistentes podrán acceder a espacios dedicados a la gastronomía, dinámicas interactivas y a la actuación de un artista cuya confirmación formal se encuentra aún pendiente. Una vez concluidos los partidos en la pista central, la programación continuará durante la jornada nocturna mediante la instalación de camiones de comida (food trucks) y actividades complementarias diseñadas para dar continuidad a la celebración del décimo aniversario.

Estado de las entradas, canal de venta y rango de precios

La adquisición de las localidades para presenciar el Rafa Nadal Academy Slam se ha gestionado de forma directa a través del portal web oficial del complejo deportivo de Manacor. Desde la plataforma se detalla que las entradas habilitan el acceso global a las instalaciones, permitiendo el paso a las diferentes dinámicas programadas, a las activaciones del recinto y a la exhibición deportiva.

Actualmente, el boletaje para presenciar el evento se encuentra completamente agotado. Para aquellos usuarios que busquen acceder al recinto general, la escala tarifaria del espacio oscila entre los 25 euros y los 35 euros, importe este último correspondiente a la modalidad de visitas guiadas.