La intensidad emocional alcanza su punto álgido en el nuevo episodio de ‘Sueños de libertad’. Este miércoles, 4 de marzo de 2026, los seguidores de la serie de sobremesa de Antena 3 asistirán a un momento histórico: la ruptura definitiva entre Begoña y Andrés, mientras el clan de los De la Reina se prepara para un evento que cambiará el rumbo de la familia.

Begoña deja marchar a Andrés: El fin de una era

Después de meses de lucha, secretos y una atracción contenida que ha mantenido en vilo a los espectadores, la pareja formada por Begoña y Andrés llega a un punto de no retorno. En el capítulo de hoy, ambos se ven obligados a pasar página. Begoña, en un acto de valentía y dolor, decide dejar ir a Andrés para siempre, aceptando que su historia no puede prosperar en el entorno asfixiante de la colonia.

Campanas de boda para Damián y Digna

Mientras una relación se rompe, otra parece consolidarse contra todo pronóstico. Tras varios intentos fallidos, Damián y Digna han decidido apostar por su amor. Después de que Damián pidiera matrimonio a Digna frente a toda la familia en el episodio anterior, los preparativos para el «sí, quiero» comienzan a marcar el ritmo de la serie, aunque los secretos del pasado de los De la Reina siempre amenazan con empañar la celebración.

Otras tramas clave del miércoles 4 de marzo

El capítulo 511 viene cargado de revelaciones y movimientos estratégicos en el dispensario y la fábrica:

• Impacto para Beatriz: Recibe una noticia devastadora que la vincula directamente con un crimen cometido por Álvaro, cuya situación se ha descontrolado por completo.

• Tensiones y mentiras: Don Agustín vuelve a las andadas atribuyéndose un logro ajeno, mientras Mabel decide plantar cara a Esteban de una vez por todas.

• Cambios en el dispensario: Miguel toma una decisión drástica sobre su puesto de trabajo, una noticia que llega en paralelo a los nuevos planes profesionales que Nieves le confiesa a su hijo.

• Propuestas inesperadas: Gabriel sorprende a Marisol con una oferta que no esperaba, y Tasio confía en Manuela para un encargo de vital importancia.

Horario y dónde ver ‘Sueños de libertad’

No te pierdas el desenlace de estas tramas hoy, miércoles 4 de marzo, a partir de las 15:45 horas en Antena 3. También puedes disfrutar de la serie bajo demanda y de forma adelantada a través de la plataforma Atresplayer Premium.