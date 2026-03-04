Anoeta se prepara para una noche histórica este miércoles 4 de marzo. El derbi vasco más decisivo de los últimos años definirá al primer finalista de la Copa del Rey. La Real Sociedad parte con la ventaja del 0-1 logrado en la ida en San Mamés gracias al gol de Turrientes, pero el Athletic Club de Valverde llega dispuesto a remontar en su torneo fetiche.

Un derbi por el «ser o no ser»

El equipo de Matarazzo está a solo 90 minutos de volver a una final cinco años después de la histórica cita de la pandemia. Por su parte, los «leones» buscan regresar al partido por el título tras la gloria alcanzada hace dos temporadas ante el Mallorca.

• Real Sociedad: Llegan con la moral alta tras vencer al Mallorca en Liga con gol de Carlos Soler. En su camino a semis han dejado atrás a rivales como Osasuna y Alavés.

• Athletic Club: Vienen de empatar en Vallecas y confían en su mística copera tras eliminar previamente al Valencia y a la Cultural Leonesa.

Horario y canal de TV: ¿A qué hora y dónde ver el derbi hoy?

El despliegue para este encuentro es total, con múltiples opciones para seguirlo tanto en abierto como en plataformas de pago:

• ¿Cuándo se juega? Hoy, miércoles 4 de marzo de 2026.

• ¿A qué hora? El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular).

• ¿Dónde verlo en TV (Abierto)? Se emite en directo a través de La 1 de RTVE y en el País Vasco por ETB1.

• ¿Dónde verlo en TV (Pago)? Disponible en Movistar Plus+ (dial 7), Movistar Copa del Rey (dial 52) y en los canales de fútbol de Orange TV.

• ¿Dónde verlo Online? A través de la plataforma gratuita RTVE Play.

El camino a la gran final

El ganador de esta noche se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal. La Real Sociedad tiene el factor campo a favor y un resultado ventajoso, pero en un derbi de Copa ante el Athletic, la emoción está garantizada hasta el último suspiro.