El tenista alemán, número uno del mundo garantizado, y el jugador australiano se cruzan en el Rolex Shanghai Masters en un encuentro que se podrá seguir en directo desde España a través de Movistar+ y Tennis TV

El torneo Rolex Shanghai Masters 2026 acoge este jueves 15 de octubre un duelo de máxima exigencia en su cuadro individual con el enfrentamiento de cuartos de final que medirá al alemán Alexander Zverev y al australiano Alex De Miñaur. El encuentro, correspondiente a una de las rondas más decisivas del prestigioso certamen asiático, enfrenta al máximo cabeza de serie del torneo y número uno del mundo garantizado para el final de la temporada contra un rival que llega en dinámica ascendente tras firmar una destacada actuación en tierras chinas. Los aficionados al tenis en España que deseen seguir el desarrollo del choque en directo podrán sintonizarlo por televisión a través del canal M+ Deportes 2 (dial 64) o mediante la plataforma especializada Tennis TV, en una cita programada para las 18:00 hora local en China, lo que corresponde a las 12:00 del mediodía en la España.

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La trayectoria de Alexander Zverev hacia los cuartos de final del torneo asiático

Alexander Zverev se presenta en esta ronda de cuartos de final del Rolex Shanghai Masters consolidado como el jugador del momento en el circuito internacional. El tenista germano afronta el compromiso en el tramo final de un año sobresaliente en el que ha conquistado los títulos de Roland Garros y del US Open, méritos que le aseguran finalizar la presente temporada en lo más alto del ranking mundial.

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El camino del máximo cabeza de serie en el torneo de Shanghái comenzó con una victoria ante el jugador local Wu, un triunfo al que siguió su victoria frente al francés Halys. En su compromiso más reciente antes de esta ronda, el alemán debió emplearse a fondo para superar una dura batalla frente a Alexander Bublik en los octavos de final, asegurando de este modo su presencia entre los ocho mejores del campeonato.

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El momento de Alex De Miñaur en el circuito y su camino en Shanghái

En la parte opuesta de la red estará Alex De Miñaur, un competidor que experimenta un notable crecimiento en su rendimiento durante esta fase del calendario tenístico. El australiano llega a la cita tras firmar una gran participación en el China Open, torneo en el que alcanzó la final aunque debió retirarse del encuentro decisivo frente a Novak Djokovic.

La andadura del jugador oceánico en el Rolex Shanghai Masters arrancó con un debut sin necesidad de saltar a la pista debido a la retirada del eslovaco Molcan. A partir de ahí, el tenista superó al japonés Sakamoto en su primera prueba sobre la pista y certificó su pase a los cuartos de final tras imponerse en el duelo correspondiente a la siguiente ronda frente a Karen Khachanov, configurando un duelo de máxima altura frente al número uno mundial.