El conjunto blanco recibe este domingo al cuadro tinerfeño en el Movistar Arena en un duelo clave de la jornada 27 de la ACB

La Liga Endesa continúa su curso con la disputa de la vigésimo séptima jornada de la temporada 2025-26, ofreciendo un enfrentamiento de alto nivel entre el Real Madrid y el La Laguna Tenerife. El pabellón Movistar Arena de Madrid será el escenario donde ambos conjuntos midan sus fuerzas en un momento crucial del calendario liguero, buscando consolidar sus respectivas posiciones en la tabla clasificatoria antes del inicio de las eliminatorias por el título.

Un duelo de altura en el Movistar Arena

El Real Madrid afronta esta cita ante su afición con el objetivo de mantener la solidez que caracteriza al equipo en la competición doméstica. El choque ante el conjunto canario siempre supone un reto táctico, dada la competitividad demostrada por La Laguna Tenerife en las últimas campañas de la ACB. La precisión en el tiro exterior y el control del rebote se perfilan como los factores determinantes para decantar la balanza en un recinto que espera una gran entrada de público.

Horario: ¿A qué hora empieza el Real Madrid – Tenerife?

El encuentro entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife se disputa este domingo 19 de abril. El salto inicial y el comienzo oficial del partido están programados para las 19:00 horas (horario peninsular español).

Televisión: ¿Dónde ver el Real Madrid – Tenerife en directo?

Los aficionados al baloncesto podrán seguir el desarrollo del encuentro de forma íntegra a través de la plataforma DAZN, que ostenta los derechos de emisión. La retransmisión contará con la narración y los comentarios de dos de sus comunicadores habituales para analizar todo lo que suceda sobre el parqué madrileño.

Además de la emisión televisiva convencional, el partido se podrá seguir en directo y online a través de la aplicación oficial de DAZN, disponible para diversos dispositivos móviles y televisiones inteligentes.