El Etihad Stadium acoge un duelo decisivo por el título liguero entre los pupilos de Pep Guardiola y el líder de Mikel Arteta tras la reciente final de la Carabao Cup

La Premier League encara su recta final con el enfrentamiento más esperado de la trigésimo tercera jornada. El Manchester City y el Arsenal se miden este domingo en el Etihad Stadium en un encuentro que marcará el devenir del campeonato inglés. Con el liderato en juego y la reciente final de la Carabao Cup como antecedente directo —donde los «sky blues» se alzaron con el trofeo tras vencer por 2-0—, ambos conjuntos llegan a esta cita con la obligación de sumar para definir sus aspiraciones al título.

Un Arsenal reforzado ante el asalto definitivo

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega a Manchester en una posición de privilegio. Líder de la competición con 70 puntos (21 victorias, 7 empates y 4 derrotas), el cuadro londinense busca dar un golpe sobre la mesa que refuerce su candidatura al trofeo que persigue desde hace años. La moral de los «gunners» se encuentra en niveles máximos tras certificar su clasificación para las semifinales de la UEFA Champions League, donde deberán medirse al Atlético de Madrid.

Para alcanzar esta regularidad, el Arsenal ha realizado una inversión estructural en su plantilla. Las incorporaciones de futbolistas como Viktor Gyokeres, Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Cristian Mosquera y Noni Madueke han dotado al grupo de un salto de calidad competitivo. Puntuar en el feudo del City se antoja vital para mantener la distancia y consolidar el proyecto de Arteta frente a su principal perseguidor.

El Manchester City confía en el factor campo y el regreso de Rodri

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola ocupa la segunda plaza con 64 puntos y un balance de 19 victorias, 7 empates y 5 derrotas. Cabe destacar que el conjunto de Manchester cuenta con un partido menos que su rival, lo que convierte este duelo directo en una oportunidad matemática de igualar las fuerzas en la clasificación general.

A pesar de su eliminación en la competición europea, el City mantiene vivas sus opciones en las semifinales de la FA Cup, donde se medirá al Southampton. La gran noticia para el esquema de Guardiola en este 2026 ha sido el regreso de Rodri Hernández, pieza fundamental para equilibrar un centro del campo que sostiene a las grandes amenazas ofensivas del equipo: Erling Braut Haaland, Phil Foden, Jeremy Doku y Ryan Cherki. Asimismo, la solidez defensiva se ha visto incrementada con la presencia de Gigi Donnarumma bajo palos, el central Marc Guehi y el refuerzo invernal Semenyo.

Horario y dónde ver el Manchester City contra el Arsenal en televisión

El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la Premier League, se disputa este domingo 19 de abril a las 17:30 horas (horario peninsular español). Los aficionados podrán seguir el desarrollo del choque a través de las siguientes plataformas:

• Movistar Plus+: A través de los canales Movistar Plus+ (M7), M+ #Vamos Bar 2 y M+ Liga de Campeones (M60 O115).

• DAZN: El partido estará disponible en los canales DAZN 1 (M71) y DAZN 1 Bar (M148).