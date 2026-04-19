La estabilidad atmosférica y la llegada de una masa de aire cálido subtropical impulsarán los termómetros por encima de los 30 grados en amplias zonas del interior, con registros históricos en el valle del Ebro y el Guadalquivir.

España se prepara para afrontar una semana de anomalías térmicas extremas que situarán los termómetros en valores más propios del periodo estival que del mes de abril. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored, el país experimentará un ascenso progresivo de las temperaturas a partir de este lunes, consolidando un episodio de calor excepcional que podría situar a este mes entre los más cálidos de las últimas décadas en el territorio nacional.

Un ascenso térmico progresivo y origen africano

La situación meteorológica vendrá marcada por el predominio de las altas presiones sobre la Península Ibérica. Este escenario facilitará el asentamiento de una masa de aire cálido de origen subtropical, procedente del norte de África, impulsada por vientos del componente sur. El efecto combinado de la estabilidad y esta entrada de aire cálido provocará que las anomalías térmicas superen los +8 y +12 grados centígrados en extensas áreas del interior peninsular.

A partir de este lunes, el ambiente casi veraniego se hará patente con registros que superarán los 28-30 grados en puntos del suroeste, con especial incidencia en Extremadura y el valle del Guadalquivir.

El martes: jornada de máximos históricos

El punto álgido de este episodio de calor se espera para el martes. Durante esta jornada, amplias zonas del centro y el sur de la Península rebasarán con holgura los 30 grados. En áreas de Castilla-La Mancha y en el entorno del valle del Guadalquivir, las máximas podrán alcanzar incluso los 34 grados.

La anomalía no se limitará al tercio sur. En el valle del Ebro, ciudades como Zaragoza o Lleida podrían superar los 32 grados, una cifra que supondría rebasar sus máximos históricos para un mes de abril. Del mismo modo, otras capitales del interior como Madrid, Toledo, Ciudad Real o Valladolid verán cómo sus termómetros se acercan a los registros históricos mensuales tras superar la barrera de los 32 grados. En ciudades como Sevilla o Córdoba, las temperaturas podrían igualar o aproximarse a sus récords vigentes, situados en los 36 grados.

Persistencia del calor en el interior

A partir del miércoles, la configuración atmosférica mantendrá el calor intenso en la mayor parte del país, aunque con ligeras variaciones regionales. Mientras que en el extremo norte y en las zonas costeras del Cantábrico y el Mediterráneo los valores térmicos quedarán más contenidos, en el interior peninsular las máximas seguirán siendo especialmente elevadas.

Esta situación de estabilidad y temperaturas récord confirma la tendencia de una primavera que sigue rompiendo esquemas, consolidando un episodio de calor que, por su intensidad y extensión, se perfila como uno de los más significativos de los últimos años para estas fechas.