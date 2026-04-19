La Real Maestranza de Caballería de Sevilla acoge este domingo la única cita de rejoneo del abono 2026, con Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza ante reses de El Capea, Carmen Lorenzo y San Pelayo.

El toreo a caballo cobra protagonismo este domingo, 19 de abril, en la Real Maestranza de Sevilla. Tras la intensa jornada del sábado, marcada por el mano a mano entre Manuel Escribano y Borja Jiménez con astados de Victorino Martín, el ciclo taurino hispalense cambia de registro para celebrar la novena cita de su abono continuado. Se trata de la única corrida de rejones programada en la presente temporada dentro del serial sevillano, una modalidad que mantiene su espacio propio y tradicional en el calendario de la ciudad.

Horario de la corrida de toros en Sevilla

El festejo de este domingo dará comienzo a las 18:30 horas. Este es el horario habitual establecido para las corridas del abono sevillano durante el transcurso de los días de feria, permitiendo que el desarrollo de la lidia se ajuste a la luz de la tarde primaveral en el coso del Baratillo.

El cartel de hoy en la Maestranza: protagonistas y ganaderías

La terna que compone el cartel de hoy está integrada por tres figuras destacadas del rejoneo actual. El paseíllo lo encabezará Andy Cartagena, seguido por la amazona francesa Lea Vicens y el joven Guillermo Hermoso de Mendoza. Los tres jinetes se enfrentarán a una selección de reses pertenecientes a las ganaderías de El Capea, Carmen Lorenzo y San Pelayo, hierros de referencia para las disciplinas del toreo a caballo.

Esta jornada dominical supone una transición tras las emociones del mano a mano de ayer, ofreciendo al aficionado una tarde reservada íntegramente al arte del rejoneo. La programación diseñada para la temporada 2026 en la capital andaluza ha querido consolidar esta cita como el punto de inflexión antes de afrontar el tramo final de la semana.

Retransmisión televisiva y próximos festejos

Respecto a la cobertura mediática, la corrida de rejones de este domingo 19 de abril no está incluida en la oferta televisiva anunciada para los festejos de la Feria de Abril. Según la planificación difundida para esta semana, la cita de hoy queda fuera de las retransmisiones previstas.

Tras la finalización de este festejo, el abono sevillano retomará las corridas de a pie este lunes, 20 de abril. Para dicha ocasión, el cartel oficial anuncia toros de García Jiménez para una terna compuesta por Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo.