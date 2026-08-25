LaLiga | Regular Season – Jornada 1 (25/08/2026)

25 de agosto de 2026: Real Betis ganó 1-0 al Valencia en la primera jornada de LaLiga.

Resultados de la jornada

Valencia 0 – 1 Real Betis

Con ese resultado, Real Betis suma 3 puntos en la tabla y Valencia queda con 0 tras un duelo resuelto por la mínima. El único tanto decidió el partido y mantiene al conjunto verdiblanco en cabeza de la clasificación provisional tras la primera jornada. Para Valencia, el debut evidencia la necesidad de ajustar su rendimiento ofensivo si quiere sumar en las próximas fechas. Ambos clubes afrontan ahora la preparación de la segunda jornada con la intención de mejorar sus prestaciones.

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