El conjunto de Arbeloa llega a Lisboa en plena racha victoriosa y con el regreso de Mbappé, mientras los rojiblancos buscan en Bélgica estabilidad para encarrilar la eliminatoria

La máxima competición continental regresa este martes con la disputa de los encuentros de ida del «playoff» de la UEFA Champions League. Una ronda de eliminación directa en la que el fútbol español contará con doble representación: el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ambos conjuntos nacionales deberán superar esta fase de repesca para obtener el billete definitivo hacia los octavos de final, enfrentándose a rivales de entidad como el Benfica luso y el Brujas belga.

El Real Madrid, a por la revancha en Da Luz con Kylian Mbappé

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a esta cita europea en un momento de forma envidiable en la competición doméstica. El conjunto blanco encadena ocho victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, tras derrotar con solvencia el pasado sábado a la Real Sociedad (4-1), lo que le mantiene en la parte alta con 60 puntos. Sin embargo, el reto continental es mayúsculo: el Madrid regresa al estadio donde cayó derrotado por 4-2 en el último partido de la fase de liga.

La principal novedad para el duelo en Lisboa es la presencia de Kylian Mbappé. El astro francés, que se perdió el último compromiso liguero por molestias en su rodilla izquierda, está disponible para liderar el ataque blanco en una cita donde Arbeloa sigue sin poder contar con los lesionados Militao, Bellingham y Rodrygo. El objetivo es claro: obtener un resultado positivo en Da Luz que permita encarrilar el pase en el Santiago Bernabéu.

Incertidumbre y exigencia para el Atlético en el Jan Breydel

Por su parte, el Atlético de Madrid afrontará su compromiso este miércoles 18 de febrero. Los pupilos de Diego Pablo Simeone viajan a Bélgica para medirse al Brujas en el estadio Jan Breydel. El equipo colchonero atraviesa una temporada marcada por la irregularidad, alternando grandes actuaciones en la Copa del Rey con derrotas consecutivas en Liga. Sacar un buen resultado a domicilio se antoja fundamental antes de recibir a los belgas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Horarios y canales de televisión: dónde ver la Champions League

La jornada de este martes y miércoles ofrece un cartel de encuentros de alto nivel que podrán seguirse de forma íntegra a través de la plataforma Movistar Plus+.

Martes 17 de febrero:

• Benfica – Real Madrid (21:00 h): M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O119) y LaLiga TV Bar.

• Galatasaray – Juventus (18:45 h): M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117).

• Borussia Dortmund – Atalanta (21:00 h): M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4.

• AS Mónaco – PSG (21:00 h): M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 4.

Miércoles 18 de febrero:

• Brujas – Atlético de Madrid (21:00 h): Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones (M60 O115), Orange Fútbol 1 (107) y LaLiga TV Bar.

• Bodo/Glimt – Inter de Milán (21:00 h): M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4.

• Olympiacos – Bayer Leverkusen (21:00 h): M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 4.

• Qarabag FK – Newcastle (18:45 h): M+ Liga de Campeones 2.