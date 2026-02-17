El paso de un frente atlántico romperá la estabilidad anticiclónica entre el miércoles y el jueves, dejando precipitaciones intensas en el norte y oeste antes de un nuevo ascenso térmico el fin de semana

España afronta una semana de contrastes meteorológicos extremos. Tras un inicio marcado por el dominio de las altas presiones, la configuración atmosférica sufrirá una modificación sustancial a partir de este miércoles. Según advierten los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored, un frente atlántico atravesará la Península, rompiendo de forma temporal la estabilidad y dejando lluvias abundantes, antes de dar paso a un fin de semana nuevamente soleado con temperaturas que alcanzarán los 25 grados en el litoral mediterráneo.

Un frente atlántico interrumpirá el dominio anticiclónico

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha confirmado que, pese al predominio general del tiempo anticiclónico, un frente activo cruzará el territorio nacional entre el miércoles y el jueves. Esta perturbación se dejará sentir con especial intensidad en Galicia, donde las precipitaciones podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas.

Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, señala que este será el «cambio de tiempo más notable de la semana». Las lluvias se extenderán desde el noroeste hacia el Sistema Central, el Cantábrico, Castilla y León, Extremadura, Madrid y puntos de Castilla-La Mancha y Aragón. En el resto de la Península y en Baleares, el impacto será mucho menor, con cielos nubosos y precipitaciones apenas testimoniales.

Desplome térmico y nieve en cotas bajas el jueves

La entrada de este frente precederá a una masa de aire frío y húmedo que provocará un descenso térmico acusado durante la jornada del jueves. En la meseta norte y el centro peninsular, el mercurio caerá de forma notable, con máximas que en muchas localidades no lograrán alcanzar los 10 grados.

Este enfriamiento afectará directamente a la cota de nieve, que podría descender en el tercio norte hasta los 700-1.000 metros. Asimismo, se esperan rachas de viento muy fuertes en el este peninsular y en el archipiélago balear, lo que incrementará la sensación de inestabilidad antes de que el anticiclón recupere posiciones de cara al viernes.

Regreso al ambiente primaveral el fin de semana

El episodio de lluvias y frío será, no obstante, transitorio. Antes de la llegada del frente, ciudades como Valencia, Murcia o Castellón registrarán este martes máximas próximas a los 25 grados. Esta tendencia al alza se repetirá a partir del viernes, cuando las altas presiones vuelvan a estabilizar la atmósfera.

Para el fin de semana, la previsión apunta a jornadas de cielos despejados y ambiente suave en las horas centrales del día, con valores que superarán los 18 grados en gran parte del país. Por su parte, en Canarias, lo más destacado será la presencia de calima durante la primera mitad de la semana, que reducirá la visibilidad y afectará a la calidad del aire hasta que comience a remitir el jueves.