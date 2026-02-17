El conjunto blanco regresa a Lisboa para iniciar el «playoff» de acceso a octavos marcado por las bajas sensibles de Bellingham y Militao, y la sanción de Rodrygo

El Real Madrid retoma este martes su andadura europea en un escenario de amargo recuerdo reciente. El Estadio da Luz acoge el encuentro de ida del «playoff» de la Champions League entre el Benfica y el equipo madrileño, una eliminatoria a vida o muerte que reedita el duelo que cerró la fase de liga. En aquella ocasión, el conjunto luso logró su clasificación in extremis para esta repesca gracias a un histórico gol de su portero, Trubin, en el último minuto; un resultado que condenó a los de Ancelotti a disputar esta ronda adicional tras verse apeados de los puestos de acceso directo a octavos de final.

Un Madrid mermado por las ausencias

El equipo blanco afronta este compromiso con una lista de bajas que condiciona seriamente el esquema del técnico italiano. En el apartado de enfermería, Jude Bellingham y Eder Militao no han podido viajar a la capital portuguesa por sus respectivas lesiones. Sin embargo, el mayor contratiempo se encuentra en la parcela disciplinaria.

Rodrygo Goes no solo causa baja por sus molestias físicas, sino que no podrá participar en ninguno de los dos partidos de la eliminatoria por sanción. El brasileño ha sido castigado tras dirigirse al colegiado en el anterior encuentro frente al Benfica con un «lenguaje abusivo». A su ausencia se suma la de Asencio, que también deberá cumplir sanción en esta trascendental cita europea.

El Benfica de Mourinho, al alza

Enfrente estará el cuadro lisboeta, dirigido por José Mourinho, que llega con la moral reforzada tras la épica clasificación obtenida ante el propio Real Madrid hace apenas unas semanas. El conjunto encarnado confía en el ambiente de su estadio para intentar decantar la eliminatoria antes de la vuelta en el Santiago Bernabéu, aprovechando el momento de forma de su guardameta Trubin y el bloque sólido que ha construido el técnico luso.

Horario y dónde ver el Benfica – Real Madrid

El encuentro comenzará este martes, 17 de febrero de 2026, a las 21:00 horas. Para los aficionados que deseen seguir el choque por televisión en España, la retransmisión correrá a cargo de los siguientes canales:

• M+ Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV).

• Movistar Plus+ (oferta sin permanencia).

• LaLiga TV Bar (para establecimientos públicos).

La presión es máxima para el Rey de Europa, que deberá demostrar su jerarquía en una ronda inusual para su trayectoria reciente si quiere estar en el sorteo de los octavos de final.