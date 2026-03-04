La serie diaria de RTVE vive sus horas más oscuras. Tras el trágico fallecimiento de Adriana en un parto que ha dejado en shock a la audiencia, el capítulo 367, que se emite este miércoles 4 de marzo, marca el inicio de una investigación clandestina y el recrudecimiento de las guerras de poder en la Casa Grande.

El misterio del parto: Luisa no se rinde

La muerte de la protagonista no ha sido el final de la historia, sino el comienzo de un enigma. Luisa, incapaz de aceptar la versión oficial de los hechos, está convencida de que el destino del bebé de Adriana esconde una verdad aterradora.

• La sospecha: El cambio inesperado de la partera original sigue atormentando a Luisa.

• La misión: En este episodio, Luisa arriesgará su posición aventurándose en secreto a un lugar clave para encontrar respuestas. ¿Fue el parto realmente un accidente o hubo una mano negra detrás?

Dámaso y Enriqueta: Poder y resistencia

Mientras el duelo inunda a los hermanos y a un devastado Rafael, otros personajes aprovechan el caos para mover sus fichas:

1. Enriqueta se planta: Frente a las presiones de José Luis, Enriqueta demuestra que no es alguien fácil de doblegar. Su negativa a abandonar su posición genera una grieta familiar que cambiará las alianzas en la Casa Grande.

2. La oportunidad de Dámaso: Siempre al acecho, Dámaso utiliza este enfrentamiento para fortalecer su propia agenda. Su guerra silenciosa contra José Luis escala un peldaño más, demostrando que está dispuesto a todo para hacerse con el control total.

Un giro radical en la trama

La desaparición de Adriana ha obligado a ‘Valle Salvaje’ a reinventarse. Lo que comenzó como un drama romántico se encamina ahora hacia un thriller de época donde la supervivencia y la búsqueda de la verdad sobre el recién nacido centrarán el interés de los espectadores.