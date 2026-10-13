El Real Sociedad B – Almería se juega el sábado 17 de octubre a las 14:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Real Sociedad B – Almería

Real Sociedad B – Almería Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10

LaLiga Hypermotion, jornada 10 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Zubieta (San Sebastian)

El partido de la jornada 10 de LaLiga Hypermotion enfrentará a Real Sociedad B y Almería en el Estadio Zubieta de San Sebastián. El equipo local, situado en la 19ª posición, ha conseguido 8 puntos en 9 partidos, con un balance de 12 goles a favor y 17 en contra. En sus últimos cinco encuentros, ha logrado una victoria y ha sufrido cuatro derrotas. Por su parte, el Almería lidera la clasificación con 21 puntos, habiendo anotado 16 goles y recibido solo 5. El equipo andaluz llega en un gran momento, con cinco victorias consecutivas en sus últimos partidos.

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Así llegan los equipos

Real Sociedad B: 19º con 8 puntos en 9 partidos (12 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-D-D-D-V)

Almería: 1º con 21 puntos en 9 partidos (16 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

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