Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron el pasado año a 100 personas por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista, un aumento del 23,4 % respecto a 2024 y la cifra más alta desde los atentados del 11 de marzo de 2004.

Si se incluyen las detenciones realizadas en colaboración con autoridades extranjeras, el total asciende a 112 arrestos en 72 operaciones —64 en España y ocho en otros países—. Los datos, que provienen del Ministerio del Interior, están cerrados al 17 de diciembre de 2025.

Desde 2004, cuando se registraron 131 arrestos en España, no se había alcanzado un volumen similar. Solo se acercan las cifras de 2005 (92 detenciones) y de 2024 (81).

Preocupación por menores y captación online

Las autoridades mantienen la alerta ante la captación de menores, intensificada durante la pandemia por el mayor tiempo que los jóvenes pasan en internet. Los contenidos yihadistas han migrado a redes sociales de uso masivo entre menores, motivo por el cual se ha reforzado la vigilancia online. Entre los casos más relevantes se encuentra la detención de tres hermanos en Melilla en octubre, acusados de captar a menores para el yihadismo.

Creciente participación femenina

Las operaciones de 2025 también muestran un aumento de la implicación de mujeres en actividades terroristas. En mayo, la Policía Nacional arrestó a dos hermanas en Madrid por crear una plataforma que funcionaba como “academia de la yihad” bajo la apariencia de enseñanza religiosa.

Además, en febrero, la Guardia Civil detuvo a once personas, siete de ellas en Pontevedra y Madrid, consideradas “influencers yihadistas” que difundían propaganda y realizaban captación a través de vídeos de entrenamiento físico, calistenia y defensa personal, combinados con adoctrinamiento ideológico.

Colaboración nacional e internacional

Dos de cada tres detenciones fueron realizadas por la Policía Nacional, con 65 arrestos, incluyendo 10 menores. Entre ellos, destacan casos de difusión de material violento y planes de ataques tipo “lobo solitario”. Las operaciones contaron con la colaboración de Mossos d’Esquadra, CNI, policía de Ecuador, Polizia di Stato italiana y FBI.

Amplia cobertura territorial

Las detenciones se registraron en 27 provincias de 11 comunidades autónomas y en Melilla, con Barcelona (10 arrestos), Melilla (9) y Madrid (6) a la cabeza. Otras localidades con detenciones incluyen Santa Coloma de Gramanet, Pontevedra, Puerto de Sagunto, Salamanca, Fuensalida y Alcobendas.

La tendencia refleja un aumento sostenido en la actividad yihadista en España, con especial atención en la captación de jóvenes y el uso de internet como herramienta de adoctrinamiento.