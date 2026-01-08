El Gobierno de Ceuta mantiene la intención de retomar la segunda fase del dragado del Foso Real antes del verano, aunque todavía no existe una fecha concreta para completar la retirada de sedimentos, según informó el portavoz y consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, en rueda de prensa este miércoles, recoge ceutaactualidad.

La intervención, llevada a cabo por la empresa pública Tragsa, quedó suspendida la pasada primavera tras la detección de ejemplares de patella ferruginea, una especie protegida, cuando aún quedaban zonas sin calar de manera uniforme y un volumen de sedimentos menor al previsto. Desde entonces, el Ejecutivo local ha mantenido el encargo a la empresa, pero la planificación de la nueva fase se ha visto condicionada por los estudios ambientales y por la necesidad de respetar los períodos de trabajo permitidos.

Ramírez explicó que, aunque confía en que los trabajos puedan reanudarse antes de verano, “no hay un plazo establecido”. Detalló que se han realizado estudios sobre la cantidad y naturaleza de los sedimentos, algunos de los cuales requieren evaluaciones anuales, y que la reactivación de la obra dependerá de que los informes técnicos den el visto bueno para continuar.

“Esperemos que, como se hizo en la fase anterior, podamos iniciar la actuación y completar la retirada del volumen de sedimentos previsto”, añadió el consejero. Mientras tanto, el Foso Real sigue sin alcanzar el calado uniforme de tres metros que la Ciudad había fijado como objetivo.