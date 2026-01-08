El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) llevará al próximo pleno una propuesta para que el Gobierno local inste al Estado, a través del INGESA y del Ministerio de Sanidad, a integrar los servicios de logopedia en el Hospital Universitario de Ceuta y en los centros de Atención Primaria. La iniciativa busca garantizar que los ceutíes tengan acceso a esta atención sanitaria de la misma manera que ocurre en Melilla, según informa El Pueblo de Ceuta.

La diputada Nadia Mohamed, portavoz del MDyC, fue la encargada de presentar la propuesta, subrayando que “ni el Hospital Universitario ni la Atención Primaria en Ceuta cuentan actualmente con logopedas para atender a quienes lo necesiten”. De los 23 logopedas que hay en la ciudad, todos trabajan en la sanidad privada, a pesar de que la logopedia está incluida en la cartera de servicios comunes del Real Decreto 1030/2006, que contempla actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación.

El MDyC ha denunciado que la ausencia de logopedas en la sanidad pública ceutí “no se debe ni a competencias ni a motivos económicos, sino a la falta de voluntad política”, destacando el ejemplo de Melilla, donde estos profesionales han sido contratados directamente, mejorando la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria.

Según el partido localista, Ceuta necesitaría contratar aproximadamente ocho logopedas para cubrir las necesidades de los pacientes. Estos profesionales no solo intervienen en la prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos del lenguaje, sino también en la comunicación, el habla, la deglución, la respiración y la masticación, atendiendo a personas con parálisis faciales, tumores cerebrales, ictus o problemas de succión en recién nacidos.

El MDyC insiste en que el derecho a la protección de la salud, recogido en el artículo 43 de la Constitución, debe garantizarse a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, considerando además las particularidades de territorios insulares y ciudades autónomas como Ceuta y Melilla.