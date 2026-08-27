El jueves 27 de agosto de 2026 a las 16:30 (CEST) se emite en La 1/TVE el capítulo 474 de ‘Valle Salvaje’, en el que Dámaso regresa dispuesto a convertir su salida de la Casa Pequeña en problema para quienes lo expulsaron.

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Según el avance oficial difundido por RTVE, el mercader aparece fuera de la casa y rechaza aceptar lo ocurrido; su objetivo no es marcharse, sino presionar para recuperar una influencia que, a su juicio, es imprescindible.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El episodio arranca con Dámaso desde la distancia, ejerciendo presión y dejando clara su intención de no desaparecer sin causar daño. Esa postura transforma lo que parecía un conflicto cerrado en una amenaza abierta: según el avance, anuncia a Mercedes y a Victoria que, sin él, la Casa Pequeña no podrá sostenerse por mucho tiempo.

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La frase funciona como advertencia y chantaje emocional. El mercader no llega con ambigüedades: su voluntad de confrontación marca el tono del capítulo y su determinación aumenta cuando cae la noche, momento en el que el avance sugiere que su regreso tendrá un impacto inmediato sobre Mercedes y Victoria.

Simultáneamente, el episodio introduce un giro en la trama de Rosalía. El avance señala que toma una decisión definitiva sobre su futuro; no se precisan los detalles, pero se indica que ese paso será determinante para su trayectoria y para el equilibrio dentro de la Casa Pequeña.

Con Dámaso escalando el conflicto y Rosalía cerrando una etapa, el capítulo plantea una noche en la que lo aparentemente controlado se descompone y obliga a los personajes a reaccionar.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

‘Valle Salvaje’ se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de 16:30. El jueves 27 de agosto de 2026 podrás seguir el capítulo 474 a esa hora.

En Ceuta la emisión se realiza según el horario peninsular de verano (CEST, UTC+2) y La 1 está disponible por la TDT y las plataformas habituales de la región; si te enganchas hoy, prepara atención: la presión de Dámaso no es una discusión más y la noche promete marcar un antes y un después.

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