RTVE adelanta que, entre los capítulos del 24 al 28 de agosto, Curro recibe una carta del rey que ratifica el condado de Linaja y le concede el apellido Luján.

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La comunicación oficial cambia el horizonte inmediato del personaje: Curro informa a Ángela y, con ese reconocimiento, la pareja deja atrás los principales impedimentos sociales para plantearse el matrimonio. En el palacio, donde el peso del apellido marca posición y opciones, ese gesto administrativo actúa como detonante de nuevas decisiones.

Al mismo tiempo, el avance semanal de RTVE sitúa otra trama fuera de los despachos y las recepciones: Manuel y Julieta protagonizan una escapada romántica. Para proteger su relación, hacen creer a la familia Luján que se marchan a lugares diferentes y así disfrutan de tiempo juntos lejos del palacio y de Ciro, cuya presencia complica sus planes.

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Qué pasará hoy en La Promesa

Jueves 27 de agosto de 2026 el episodio conecta esos dos ejes: por un lado, la carta real que desbloquea opciones para Curro y Ángela; por otro, la maniobra de Manuel y Julieta para conservar intimidad y control informativo. El avance de RTVE subraya que los documentos, los apellidos y las decisiones privadas reconfiguran alianzas y generan nuevos frentes dentro del palacio.

Las consecuencias son previsibles: la ratificación del condado y el nuevo apellido pueden acelerar trámites y compromisos; la escapada puede abrir grietas si se filtra o si Ciro detecta la estrategia. En ambos casos, el pulso emocional entre personajes promete intensificarse en los capítulos siguientes.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Podrás ver ‘La Promesa’ en La 1 / TVE todos los días en su horario habitual de 17:25.

Jueves 27 de agosto de 2026: a esa hora, vuelve el drama de época en el palacio andaluz con un avance cargado de decisiones, secretos y futuro a punto de cambiar.

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