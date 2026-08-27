El avance del capítulo 635 de “Sueños de Libertad”, que se emite hoy, jueves 27 de agosto de 2026, anuncia un último fichaje que, según el avance, provoca un triángulo amoroso.

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La incorporación no parece un simple recambio.

En la casa perfumera de Toledo, ambientada en los años 50, ese movimiento en el reparto se presenta como un detonante: tensions previas entre familias y trabajadores podrían reordenarse alrededor de sentimientos no resueltos. El avance publicado no revela todas las escenas, pero apunta a que la presencia del nuevo personaje hará aflorar rivalidades, confesiones a medias y decisiones cuyo efecto puede extenderse más allá de lo romántico, alcanzando lo laboral y lo social dentro de la trama.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El episodio de hoy construye su conflicto alrededor de esa entrada: el avance indica que la dinámica entre dos frentes emocionales chocará con consecuencias directas para la convivencia en la perfumería.

Si el triángulo se desarrolla como sugiere el avance, cabe esperar escenas cargadas de miradas, conversaciones interrumpidas y decisiones que cambien la jerarquía afectiva en la casa. En ese contexto, cualquier nuevo personaje puede actuar como catalizador de reacciones que ya estaban latentes en la plantilla y la familia propietaria.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

“Sueños de Libertad” se emite en Antena 3 en su franja de tarde, a las 15:45. El capítulo de hoy corresponde al número 635.

Si te queda la duda de quién entra y por qué, la emisión de las 15:45 resolverá las primeras piezas del rompecabezas.

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