La agresión mortal ocurrió a plena luz del día en la calle Democracia. La Policía Nacional investiga el entorno de bandas latinas como posible origen del suceso y mantiene bajo custodia a tres personas, entre ellas el supuesto autor material, que es inimputable por su edad.

Un trágico suceso ha sacudido la capital vallisoletana este viernes. Un joven de 18 años ha fallecido tras recibir una puñalada en el tórax en las inmediaciones de la calle Democracia. Según ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, el presunto autor material del acuchillamiento es un menor de tan solo 13 años, lo que añade una dimensión aún más dramática al caso debido a su situación de inimputabilidad legal.

Los hechos: una agresión a plena luz del día

El suceso tuvo lugar en torno a las 14:30 horas. Varias llamadas de testigos alertaron al servicio de emergencias 112 sobre un joven gravemente herido por arma blanca. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil de Sacyl, que atendió a la víctima en el punto del ataque antes de trasladarla de urgencia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. A pesar de la cercanía del centro médico y los esfuerzos de los facultativos, el joven acabó falleciendo poco después debido a la gravedad de la herida.

Tres personas bajo investigación

La Policía Nacional ha actuado con celeridad y ha trasladado a dependencias policiales a tres personas presuntamente relacionadas con el crimen:

El supuesto autor material: El menor de 13 años que será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

El menor de 13 años que será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Una joven menor de edad: Presente en el lugar de los hechos.

Presente en el lugar de los hechos. Una mujer adulta: También bajo investigación por su vinculación con el entorno de la agresión.

La hipótesis de las bandas latinas

Aunque la investigación se encuentra en una fase preliminar y no se descarta ninguna línea, fuentes próximas al caso han revelado a EFE que se indaga si el desencadenante de la agresión guarda relación con enfrentamientos entre bandas latinas. Los agentes continúan trabajando para esclarecer si existía una relación previa entre la víctima y los agresores o si se trató de un encuentro fortuito derivado de rivalidades grupales.

Repulsa institucional

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha manifestado su rotunda condena a través de sus redes sociales, calificando lo ocurrido de «violencia indeseable». El regidor ha enviado el pésame a la familia de la víctima y ha subrayado que la ciudad «nunca admitirá actitudes violentas y menos entre los jóvenes».

La edad del presunto agresor (13 años) marca el aspecto jurídico del caso, ya que, según la legislación española, los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, lo que obliga a que su expediente sea gestionado exclusivamente por los servicios de protección de menores y la Fiscalía bajo medidas no punitivas.