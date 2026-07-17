La dolorosa eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial de 2026 sigue escociendo en el vestuario británico. Tras acariciar el pase a la gran final y ver cómo Argentina les remontaba un prometedor 0-1, dos de las máximas figuras y líderes espirituales de los Three Lions, Harry Kane y Jude Bellingham, han recurrido a sus redes sociales para entonar el mea culpa, expresar su desolación y pedir disculpas a una afición que vuelve a quedarse a las puertas de la gloria.

Ambos mensajes, cargados de autocrítica y emotividad, han provocado una enorme oleada de reacciones y muestras de apoyo en el panorama futbolístico mundial.

Harry Kane: «No hay palabras para describir este vacío»

El capitán de la selección de Inglaterra y veterano de mil batallas fue el más explícito a la hora de relatar el impacto psicológico de la derrota. Para Kane, este revés se suma a una racha especialmente esquiva en los últimos ocho años, en los que el combinado inglés ha encadenado dos semifinales mundialistas y dos finales de Eurocopa perdidas.

«No hay palabras suficientes en este momento para describir este vacío en el estómago…», arrancó el delantero en su comunicado.

Kane defendió el esfuerzo del vestuario tras siete semanas de máxima exigencia: «Estuvimos cerca, muy cerca de otra final, pero no fue suficiente. Sé que las expectativas son altas, y con razón (…) pero una vez más nos ha faltado la última pieza del rompecabezas». Pese al varapalo, el ariete llamó a la resiliencia: «Buscar la gloria no siempre garantiza alcanzarla. Hay que luchar por ella, caerse, levantarse y volver a intentarlo; eso es lo que haremos. No queda otra que seguir creyendo».

Bellingham apela a la unión nacional: «¡Os quiero!»

Por su parte, la joven estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, reconoció las dificultades que ha tenido para digerir la eliminación antes de poder expresarse públicamente. El mediocampista quiso poner en valor el tremendo esfuerzo económico de los hinchas que cruzaron el Atlántico para alentar al equipo en territorio estadounidense.

«Me costaba mucho encontrar las palabras adecuadas para describir lo vivido (…). Gracias por el apoyo increíble desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos», escribió un apesadumbrado Bellingham.

Jude cerró su mensaje con un alegato en favor de la cohesión social en su país de cara al futuro: «No dejemos que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Cuando estamos unidos, podemos lograr grandes cosas… ¡y lo haremos!».

El mundo del fútbol se vuelca con las estrellas inglesas

La publicación de ambos futbolistas no ha tardado en viralizarse, convirtiéndose en el epicentro de numerosas muestras de solidaridad tanto dentro como fuera del vestuario de la selección nacional: