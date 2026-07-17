El mercado de fichajes amenaza con saltar por los aires en pleno Mundial. El gran protagonista del día es Michael Olise. Según revela el diario francés L’Équipe en su portada de este viernes, el extremo de 24 años tiene decidido que quiere vestir de blanco la próxima temporada y ya le ha transmitido a sus compañeros de la selección francesa su firme deseo de recalar en el Real Madrid.

La noticia añade un nuevo e inesperado capítulo al verano futbolístico, justo cuando el jugador se encuentra concentrado con Francia disputando la Copa del Mundo.

Confidencias en el vestuario de Francia

La información de L’Équipe apunta a que Olise ha aprovechado la convivencia mundialista para sincerarse con sus compatriotas sobre su futuro inmediato. Quiere dar un salto definitivo en su carrera y salir de Alemania.

Tanto es así que su compañero en la selección y en el Bayern de Múnich, Dayot Upamecano, habría intentado mediar en las últimas horas para convencer al atacante de que continúe en el conjunto bávaro, aunque el deseo de Olise de aterrizar en el Santiago Bernabéu parece inamovible.

Un fichaje complejo: el Bayern cierra la puerta

En las oficinas del Real Madrid ya están al tanto de las intenciones del futbolista galo y planean activar la maquinaria en cuanto finalice el Mundial. Sin embargo, la operación se presenta como un auténtico rompecabezas financiero y diplomático:

Contrato de larga duración: Olise tiene vinculación con el Bayern de Múnich hasta 2029 .

Olise tiene vinculación con el Bayern de Múnich hasta . Negativa tajante de Alemania: El presidente del club bávaro, Herbert Hainer, ya fue sumamente tajante hace unas semanas al enterarse de los primeros rumores: «Florentino Pérez puede ahorrarse una oferta por Olise, no queremos vender».

El presidente del club bávaro, Herbert Hainer, ya fue sumamente tajante hace unas semanas al enterarse de los primeros rumores: «Florentino Pérez puede ahorrarse una oferta por Olise, no queremos vender». El desmentido de Florentino: Hace poco, el propio presidente blanco desmarcó al francés de una supuesta oferta de 150 millones de euros por una «gran estrella» de la que se habló durante el periodo electoral.

Daños colaterales: ¿Bellingham o Vinicius en la rampa de salida?

El desembarco de un jugador del calibre de Olise en Chamartín obligaría al Real Madrid a reestructurar su encaje salarial y deportivo. Según especula el rotativo francés, su llegada podría forzar la salida de alguna pieza clave del actual esquema de Carlo Ancelotti:

Jude Bellingham: L’Équipe señala que su relación con Kylian Mbappé no atraviesa su mejor momento, lo que podría alimentar los rumores de una hipotética salida.

L’Équipe señala que su relación con Kylian Mbappé no atraviesa su mejor momento, lo que podría alimentar los rumores de una hipotética salida. Vinicius Jr.: Con las negociaciones para su renovación aún pendientes de resolverse, el brasileño sería la otra gran alternativa para liberar espacio a la estrella francesa.