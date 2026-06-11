Se informa que el sorteo de la Lotería Nacional previsto para hoy, jueves 11 de junio de 2026, será celebrado a las 21:30. En este momento todavía no han sido publicados los números ganadores; la comunicación oficial de los resultados será emitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) una vez completada la extracción.

Con posterioridad al acto de celebración será posible comprobar, entre otros, los siguientes datos relativos al sorteo:

La combinación ganadora atribuida al primer premio y al segundo premio.

La existencia y asignación de reintegros vinculados al sorteo.

Las aproximaciones asociadas a los principales premios.

Las centenas, terminaciones y cifras que constituyen modalidades complementarias de reparto de premios.

La relación completa de premios y sus correspondientes categorías, según la normativa aplicable.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo de la Lotería Nacional consiste en la extracción pública de los números que determinan los distintos premios. Serán extraídos y posteriormente publicados el número premiado con el primer premio, el número premiado con el segundo premio y los reintegros correspondientes. Adicionalmente, se establecerán las aproximaciones, las centenas, las terminaciones y las cifras que configuran las modalidades complementarias de reparto.

Se recuerda que las modalidades de apuesta que figuran en el boletín oficial del juego y en la normativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) habrán de ser aplicadas para la determinación de las cuantías y condiciones de pago. Cualquier discrepancia será resuelta conforme a los criterios y procedimientos establecidos por el operador autorizado.

Horario y seguimiento oficial

El sorteo comenzará a las 21:30 y el desarrollo de la extracción será seguido y publicado por los canales oficiales gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La difusión de los resultados y de las tablas oficiales de premios se realizará en la sede electrónica del operador y en los puntos de venta autorizados.

Para la verificación y consulta directa de los resultados se remite al enlace oficial: https://www.loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional, donde serán publicados los datos definitivos una vez concluidos los procedimientos de comprobación.

Verificación de los premios

Los premios deberán ser comprobados y exigidos conforme a los plazos y requisitos fijados por la normativa vigente y por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La aceptación y el pago de premios estarán supeditados a la verificación del billete o décimo y a la validación por parte de los canales autorizados.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información definitiva y vinculante será la publicada por el operador autorizante.