En el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, la combinación ganadora ha dejado un reparto de premios marcado por la ausencia de acertantes en la categoría máxima. Tras el sorteo de este lunes, el bote acumulado continúa su ascenso para la próxima jornada.

Combinación Ganadora

• Números: 04, 07, 13, 14, 31, 33

• Número Complementario: 46

• Reintegro: 3

Escrutinio y Reparto de Premios

La recaudación total del sorteo ha ascendido a 2.146.614,53 €. Al no haberse registrado boletos acertantes de la Primera Categoría, el importe destinado a esta se suma al bote del martes.

• Primera Categoría (6 aciertos): Vacante. El bote se acumula para el siguiente sorteo.

• Segunda Categoría (5 + Complementario): Se han registrado 2 boletos premiados en España, con un premio individual de 72.146,82 €.

• Tercera Categoría (5 aciertos): Un total de 78 acertantes cobrarán 924,96 €.

• Cuarta Categoría (4 aciertos): Los 4.112 boletos premiados recibirán 26,31 €.

• Quinta Categoría (3 aciertos): Un total de 79.544 personas tienen el premio fijo de 4,00 €.

• Reintegro: 412.301 apuestas recuperan el importe de 0,50 €.

Bote para el martes

Al no haber ganadores de los seis números hoy, el bote estimado para el sorteo de mañana, martes 30 de diciembre de 2025, asciende a 1.100.000 €. Será una de las últimas oportunidades del año para hacerse con un premio millonario en este sorteo.

Aviso importante: Esta información es meramente informativa. Para el cobro de premios, la única lista oficial y válida es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Comprueba siempre tu resguardo en una administración oficial.

