RTVE reduce la emisión de la serie a tres capítulos esta semana con motivo de la festividad de Semana Santa, marcados por la ruptura definitiva entre la doncella y Carlo y el compromiso de Alonso con la causa de Curro.

El palacio de ‘La Promesa’ se prepara para una semana de intensas emociones y cambios significativos en su programación habitual. Con motivo de las festividades de Jueves y Viernes Santo, RTVE ha optado por suspender la emisión de la serie durante el tramo final de la semana, ofreciendo a los espectadores únicamente tres nuevas entregas que resultarán determinantes para el futuro de sus protagonistas. Tras una etapa marcada por el discurso de Martina y la ruptura de Cristóbal, los próximos episodios profundizarán en las grietas de la relación de María Fernández y en la aparición de nuevas figuras de la nobleza.

Lunes 30 de marzo: Tensiones y el regreso de Manuel

La jornada del lunes, correspondiente al capítulo 804, estará protagonizada por el conflicto abierto entre María Fernández y Carlo. Ambos mantendrán una acalorada discusión motivada por la casa que Manuel les ha ofrecido, evidenciando una falta de entendimiento que se suma a los problemas físicos de la doncella, quien continúa padeciendo molestias en el vientre.

En el ámbito de la aristocracia, Manuel y Julieta regresan de sus compromisos profesionales tras una reunión de negocios, mientras que Ángela trata de influir en Curro para que desista en su empeño de localizar el título nobiliario de su abuelo. Por otro lado, la distancia entre Pía y Ricardo se acrecienta, justo en el momento en que Adriano trae consigo la prensa donde se publica la esperada crónica sobre el refugio.

Martes 31 de marzo: La dote de Ciro y la confesión de Ricardo

El martes, la atención se centrará en la repercusión de la prensa. Martina, Adriano y Jacobo recibirán con alivio y entusiasmo la crónica sobre el refugio, que resulta ser positiva. Sin embargo, la tranquilidad será breve, ya que Julieta informará a Martina y Ángela sobre las intenciones de Ciro: invertir su dote en los negocios propuestos por el duque de Carril.

En las dependencias del servicio, la verdad comenzará a ver la luz. Ricardo explicará a Pía los motivos reales de su presencia en el ‘As de Copas’, aclarando que su intención era investigar y no el asesinato de Ana. Paralelamente, Samuel y Pía analizarán la delicada situación que atraviesan María y Carlo, cuya relación parece encontrarse en un punto de no retorno.

Miércoles 1 de abril: Ruptura pública y la visita del duque

El cierre de la semana televisiva el miércoles 1 de abril traerá consigo el momento más dramático para el servicio. María Fernández romperá públicamente su relación con Carlo, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro en común. Mientras tanto, en la zona noble, la tensión aumentará con la visita a palacio del duque de Carril. Curro intentará por todos los medios evitar que el noble descubra a Vera.

Por su parte, Alonso protagonizará un cambio de postura radical al mostrar su apoyo total a Curro en su reclamación nobiliaria, comprometiéndose incluso a firmar la petición dirigida al Rey. Finalmente, aunque Martina celebra el éxito de su entrevista, la preocupación se instala en ella ante la inesperada demora de las noticias procedentes del Patronato.