Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este jueves, 15 de enero de 2026, un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. En esta jornada, el azar ha repartido premios por toda la geografía española, destacando un primer premio de 300.000 euros a la serie y un segundo de 60.000 euros a la serie.

A continuación, detallamos la lista oficial de números agraciados para que puedas comprobar si tu décimo ha resultado premiado.

Premios Mayores de la Lotería Nacional

• Primer Premio (30.000 € al décimo): 16.609

• Segundo Premio (6.000 € al décimo): 79.950

Premios por terminaciones (Extracciones)

• Últimas 4 cifras (75 €): 4259, 0824, 0419 y 4224.

• Últimas 3 cifras (15 €): 765, 869, 825, 238, 142, 934 y 941.

• Últimas 2 cifras (6 €): 25, 38, 30, 24, 81, 44, 21, 64 y 49.

Reintegros (3 €)

Si la última cifra de tu décimo coincide con alguna de estas, recuperas el importe jugado:

• 5, 3 y 9

¿Dónde ha tocado la Lotería Nacional hoy?

El primer premio (16.609) ha llevado la alegría a diversas localidades, destacando su venta en administraciones de ciudades como Segovia (calle Juan Bravo, 56). Por su parte, el segundo premio (79.950) también ha estado muy repartido, confirmando una vez más la capilaridad de este sorteo de los jueves.

Próximo Sorteo Especial

Recuerda que este sábado 17 de enero se celebra el Sorteo Especial «Niños de San Ildefonso», con un primer premio de 1.000.000 euros a la serie. ¡Aún estás a tiempo de participar!

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. Te recomendamos verificar siempre tu décimo en un punto de venta oficial o en la web del organismo.