Compruebe la combinación ganadora del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado que cuenta con un bote de 5,6 millones de euros

Loterías y Apuestas del Estado celebra este domingo, 19 de abril de 2026, una nueva edición del sorteo de El Gordo de la Primitiva. En la jornada de hoy, los participantes optan a un bote de 5.600.000 euros, una cifra que aguarda a aquel apostante que logre certificar el pleno de aciertos en la combinación ganadora y el número clave.

La combinación ganadora es: 10-37-2-47-39

Número clave: 2

El Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid, es el escenario donde se desarrolla este evento cada semana. A partir de las 21:30 horas (hora peninsular), la extracción de las bolas determina la suerte de miles de jugadores que han validado sus boletos para esta cita dominical.

El funcionamiento de este popular juego de azar se basa en la selección de cinco números de una primera matriz, que comprende cifras del 1 al 54. A esta elección se suma un número clave, comprendido entre el 0 y el 9, perteneciente a una segunda matriz. El coste de cada apuesta para participar en El Gordo de la Primitiva es de 1,50 euros.

Premios y categorías

La estructura de premios de El Gordo de la Primitiva permite obtener diferentes cuantías en función del número de aciertos. Aquellos jugadores que logren coincidir con el número clave, independientemente de si han acertado o no los cinco números de la primera matriz, tienen derecho al reintegro del importe de su apuesta.

El gran atractivo del sorteo de este domingo 19 de abril reside en su bote acumulado, que alcanza los 5,6 millones de euros para la categoría especial. Este premio se otorga a quien logre combinar de forma exacta los cinco pronósticos y el número clave.

Es fundamental recordar que los únicos resultados que poseen validez legal y oficial son aquellos publicados por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. La información aquí facilitada tiene carácter informativo, no haciéndose el medio responsable de posibles errores u omisiones que pudieran producirse durante la comunicación de los datos del escrutinio.