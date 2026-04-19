Compruebe los números premiados en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos de España que reparten premios de hasta 300.000 euros al contado

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha celebrado este domingo, 19 de abril de 2026, sus tradicionales sorteos del fin de semana, destacando especialmente el Sueldazo y el Super Once. Estas citas, referentes de la ilusión dominical en nuestro país, ofrecen a los participantes la posibilidad de obtener importantes cuantías económicas y rentas mensuales de larga duración.

El Sueldazo de la ONCE: un premio a la constancia

El sorteo del Sueldazo de la ONCE es el gran protagonista de la jornada. Con una apuesta de tan solo 2 euros, los jugadores optan a un primer premio de 300.000 euros al contado, al que se suma un «sueldo» de 5.000 euros al mes durante 20 años. Además, el sorteo reparte cuatro segundos premios, consistentes en 2.000 euros mensuales durante una década.

La mecánica de este sorteo consiste en la selección de cinco cifras entre 100.000 números posibles, además de un número de serie comprendido entre el 1 y el 55. En el caso de que no existiera un comprador para la combinación ganadora de la segunda categoría, el bote final del día siguiente puede incrementarse en 240.000 euros.

Los afortunados que posean un cupón premiado disponen de un plazo de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente al sorteo, para reclamar sus premios de primera o segunda categoría.

El Sueldazo: un premio de primera categoría

El número premiado en el sorteo principal del Sueldazo de la ONCE de hoy ha sido el 99244, correspondiente a la serie 002.

Este premio de primera categoría otorga al poseedor del cupón agraciado una cuantía de 300.000 euros al contado, a los que se suma una renta de 5.000 euros mensuales durante 20 años. La mecánica de este sorteo de fin de semana, que tiene un coste de 2 euros por apuesta, sigue consolidándose como una de las opciones más atractivas para los participantes al ofrecer estabilidad económica a largo plazo.

Super Once: tres oportunidades diarias de éxito

De forma paralela, el Super Once continúa con su dinámica diaria de tres sorteos (a las 10:00 h, 12:00 h y 21:15 h). En este juego, los participantes deben elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80. La ONCE realiza una extracción de 20 números, y los premios varían en función de la apuesta realizada y los aciertos obtenidos.

Combinación ganadora del Super Once

Asimismo, se han publicado los resultados del Super Once correspondientes al sorteo 5 de este domingo. La combinación de 20 números extraída de la matriz de 80 ha sido la siguiente:

07, 11, 18, 19, 22, 23, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 49, 52, 56, 62, 64 y 78.

Con una apuesta mínima de 1 euro, el Super Once permite alcanzar premios de hasta un millón de euros por cada combinación de 11 números. Es necesario registrar un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11 para formalizar la participación.

Es imperativo recordar que los únicos resultados con validez legal son los difundidos oficialmente por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). La información facilitada en esta pieza es meramente informativa y el medio declina cualquier responsabilidad derivada de posibles errores u omisiones en la transcripción de los datos.