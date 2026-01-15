El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 15 de enero de 2026, ya tiene resultados oficiales. Con un bote millonario en juego, miles de personas han estado pendientes de la extracción de las 49 bolas en el bombo de Loterías y Apuestas del Estado para conocer la combinación que podría cambiarles la vida.

Combinación ganadora de La Primitiva

Los números agraciados en el sorteo de esta noche han sido los siguientes:

• Combinación principal: 09, 14, 17, 18, 36 y 44

• Número complementario: 22

• Reintegro: 7

Categorías de premios

Para llevarse el BOTE, el jugador debe haber acertado los 6 números de la combinación principal más el número de reintegro. Sin embargo, existen otras categorías de premios:

• 6 aciertos: Segundo premio en importancia.

• 5 aciertos + complementario: El número 22 sirve para aumentar el premio de quienes han acertado cinco números de la serie principal.

• Reintegro: Si el número de tu boleto coincide con el 7, se te reembolsa el importe de la apuesta.

Nota importante: Los resultados aquí mostrados son de carácter informativo. La única lista oficial y válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda encarecidamente verificar los boletos en administraciones oficiales o en la web del organismo antes de darlos por no premiados.

