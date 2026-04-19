Compruebe la combinación ganadora del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado, que cuenta con un bote de 4,4 millones de euros

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este domingo, 19 de abril de 2026, un nuevo sorteo de la Bonoloto. En esta ocasión, el juego de azar más diario de nuestro país pone en liza un bote de 4.400.000 euros, destinado a aquellos acertantes que logren completar la combinación de seis números de la primera categoría.

Números premiados en la Bonoloto hoy

Combinación ganadora: 9 – 13 – 42 – 44 – 45 – 47

Complementario: 6

Reintegro: 2

El sorteo de la Bonoloto mantiene una trayectoria histórica desde su creación en 1988, habiendo evolucionado con el paso del tiempo con incorporaciones como el reintegro, pero conservando su esencia y mecánica original. Los participantes deben seleccionar seis números en una tabla que comprende cifras del 1 al 49.

Para los apostantes, el sistema ofrece diversas modalidades. Es posible realizar apuestas sencillas a través de varios bloques, seleccionando ocho combinaciones de seis números o más. El precio por apuesta se sitúa en los 0,5 euros, si bien el sistema establece un mínimo de dos apuestas para validar el boleto, por lo que el importe mínimo de participación es de 1 euro.

Calendario y periodicidad del sorteo

A diferencia de otros juegos de la sociedad estatal, la Bonoloto destaca por su alta frecuencia. Los sorteos se celebran de lunes a sábado, ofreciendo además la posibilidad de realizar una apuesta semanal para cubrir los seis días de la semana, o bien participar de forma puntual en días concretos. También se permite realizar una apuesta válida para dos o más jornadas consecutivas.

El bote de hoy, que alcanza los 4,4 millones de euros, representa una de las grandes oportunidades del fin de semana para los seguidores de este sorteo, que aguardan con expectación la confirmación de los números agraciados para verificar si sus boletos han resultado premiados.

Es importante subrayar que los únicos resultados que gozan de validez oficial son los facilitados directamente por Loterías y Apuestas del Estado. Esta información se ofrece con fines estrictamente informativos, y el medio no asume responsabilidad alguna ante posibles errores tipográficos u omisiones que pudieran contenerse en la presente pieza.