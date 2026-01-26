La fortuna ha vuelto a repartir ilusión en las calles de España. Comprueba los resultados del Cupón Diario y del Super Once de hoy, lunes 26 de enero de 2026. Un número de cinco cifras y una serie podrían haberte convertido en el nuevo ganador de «La Paga».

LOTERÍAS / SORTEOS — La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado sus sorteos habituales de la noche. El Cupón Diario, una tradición que se remonta a 1939, sigue siendo uno de los juegos más queridos por su labor social y sus premios directos. A continuación, detallamos los números agraciados en esta jornada de lunes.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE: Lunes 26 de enero

El número premiado y la serie ganadora de hoy son:

• Número: 80651

• Serie: 044

¿Qué premios reparte el Cupón Diario?

Si tu cupón coincide con los números extraídos, estos son los premios principales:

• A las 5 cifras y serie: El ganador obtiene «La Paga», que consiste en 36.000 € al año durante 25 años.

• A las 5 cifras: Un premio directo de 35.000 €.

• Otros premios: También existen premios para las cuatro, tres y dos últimas cifras, así como para el reintegro (primera o última cifra).

Resultado del Super Once: Lunes 26 de enero

El sorteo del Super Once, realizado a las 21:15h, ha arrojado la siguiente combinación ganadora de 20 números:

02, 06, 16, 18, 19, 27, 30, 36, 47, 49, 53, 56, 62, 65, 66, 72, 75, 77, 79 y 85

¿Cómo funciona el Super Once?

En este juego, el participante elige entre 5 y 11 números de una matriz de 80. El premio depende de:

1. La cantidad de números elegidos.

2. El importe de la apuesta realizado.

3. El número de aciertos dentro de la combinación de 20 números extraída.

Dónde cobrar los premios de la ONCE

Si tienes un cupón premiado, puedes cobrarlo de las siguientes formas:

• Vendedores oficiales: Para premios de pequeña cuantía.

• Centros de la ONCE o Entidades Bancarias: (Como Santander, CaixaBank o BBVA) para premios mayores.

• JuegosONCE: Si compraste tu boleto por internet, el premio se ingresará directamente en tu cuenta virtual.