¿Te imaginas ganar un sueldo para toda la vida? Comprueba la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams de este lunes 26 de enero de 2026. Este sorteo europeo, que une a nueve países, ha vuelto a poner en juego premios mensuales que pueden cambiar tu futuro financiero de forma inmediata.

LOTERÍAS / INTERNACIONAL — A las 21:00 horas se ha celebrado en París el sorteo que hace soñar a Europa. En esta jornada de lunes 26 de enero de 2026, los participantes de España, Francia, Reino Unido y otros seis países vecinos han buscado la combinación que les otorgue el ansiado «sueldo» de 20.000 euros al mes. Aquí tienes los resultados oficiales.

Combinación ganadora de EuroDreams: Lunes 26 de enero

La combinación de números y el número «sueño» premiados hoy son:

• Números: 15, 23, 28, 33, 34 y 37

• Sueño (Dream): 3

Escala de premios: ¿Qué has ganado?

EuroDreams se diferencia de otros sorteos por sus premios en forma de renta mensual. Estas son las categorías principales:

1. Primera Categoría (6+1 aciertos): Un sueldo de 20.000 € al mes durante 30 años (7,2 millones de euros en total).

2. Segunda Categoría (6+0 aciertos): Un sueldo de 2.000 € al mes durante 5 años (120.000 € en total).

3. Tercera a Quinta Categoría: Premios en metálico que oscilan aproximadamente entre los 120 €, 40 € y 5 €.

4. Sexta Categoría (Reintegro): Si aciertas 2 números, recuperas el importe de tu apuesta (2,50 €).

Cómo participar en el próximo sorteo

Si hoy no has tenido suerte, recuerda que tienes una nueva oportunidad el próximo jueves.

• Coste: 2,50 € por apuesta.

• Mecánica: Selecciona 6 números del 1 al 40 y un «sueño» del 1 al 5.

• Países participantes: España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.