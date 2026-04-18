El combinado nacional, dirigido por Sonia Bermúdez, se resarce de la derrota en Londres con una exhibición ofensiva en el Nuevo Arcángel (5-0). Edna Imade, con un doblete de cabeza, lideró un triunfo vital para las aspiraciones de clasificación directa hacia la cita de Brasil 2027.

La selección española de fútbol femenino ha dado este sábado un golpe de autoridad en Córdoba al imponerse con contundencia a Ucrania. Tras el reciente traspié sufrido ante Inglaterra en Wembley, el equipo nacional llegaba con la urgencia no solo de sumar los tres puntos, sino de mejorar su diferencia de goles ante un posible empate final con las británicas, actuales líderes del grupo. Bajo un sol abrasador y temperaturas que rozaron los 30 grados, España cumplió con nota en un duelo que dominó de principio a fin.

Sonia Bermúdez, consciente de la carga física tras el duelo en Londres, introdujo hasta siete cambios en el once inicial. Adriana Nanclares ocupó la portería en detrimento de Cata Coll, mientras que jugadoras como Eva Navarro, María Méndez, Lucía Corrales, Salma Paralluelo y Edna Imade asumieron la titularidad. Destacó también la presencia de la joven Clara Serrajordi en la medular, sustituyendo a la lesionada Patri Guijarro.

Un inicio fulgurante y dominio total

El encuentro no pudo comenzar mejor para los intereses españoles. Apenas transcurrido un minuto y medio de juego, Edna Imade adelantó a la selección con un testarazo inapelable tras un centro preciso de Lucía Corrales. La banda izquierda, con una Corrales muy activa, se convirtió en el principal estilete de una España que buscó sentenciar por la vía rápida.

Pese al empuje inicial, el conjunto ucraniano, dirigido por Iya Andrushchak, intentó disputar la posesión y llegó a inquietar en el tramo final del primer tiempo con un disparo de Ovdiychuk que se estrelló en el poste. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, España repitió el guion del inicio: al minuto y medio de la reanudación, Imade firmó su doblete particular, nuevamente de cabeza y a pase de Corrales.

Goleada para soñar con el liderato

Con el 2-0, España se desató y arrolló a una Ucrania sin capacidad de respuesta. María Méndez, a la hora de encuentro, puso el tercero con otro remate de cabeza que dejó el choque visto para sentencia. Diez minutos más tarde, Eva Navarro se sumó a la fiesta con un potente disparo desde la frontal tras una asistencia de Vicky López.

Fue precisamente Vicky López quien cerró la cuenta con una acción individual de gran clase, regateando a la defensa rival para batir a la guardameta ucraniana y certificar la «manita». Este resultado permite a España cerrar el parón internacional con optimismo antes de las dos jornadas definitivas que tendrán lugar en junio. El liderato del grupo se decidirá entonces, con un duelo clave frente a Inglaterra en Son Moix y el posterior viaje a Islandia para cerrar la fase de clasificación.