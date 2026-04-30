El sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 30 de abril de 2026, se celebra a partir de las 21:40 horas, junto al sorteo de El Joker. La jornada llega con un bote anunciado de 11,4 millones de euros, según la información de Loterías y Apuestas del Estado para los juegos activos de este jueves.

La combinación ganadora de La Primitiva de hoy, jueves 30 de abril de 2026, es: XX, XX, XX, XX, XX y XX. El número complementario es el XX, el reintegro es el X y el número del Joker es el XXXXXXX.

La Primitiva es uno de los sorteos más seguidos de Loterías y Apuestas del Estado. Para optar a los principales premios, los jugadores deben acertar los seis números de la combinación ganadora. También existen categorías inferiores para boletos con menos aciertos, además del reintegro.

El Joker es un juego asociado a La Primitiva que permite participar con un número adicional de siete cifras. Este número cuenta con sus propias categorías de premio y se comprueba de forma independiente a la combinación principal.

Tras la celebración del sorteo, los resultados oficiales pueden consultarse en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas y en los canales habituales de información de SELAE.