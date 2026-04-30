El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de abril de 2026, se celebra a partir de las 21:00 horas, dentro de la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado. Tras la celebración del sorteo, los jugadores podrán comprobar si su décimo ha sido premiado con alguno de los principales premios, aproximaciones, terminaciones o reintegros.

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de abril de 2026, ha sido para el número XXXXX. El segundo premio ha correspondido al número XXXXX. Los reintegros son: X, X y X.

La Lotería Nacional es uno de los sorteos más tradicionales de España y se celebra semanalmente los jueves y los sábados. En el sorteo ordinario del jueves, el primer premio alcanza los 300.000 euros a la serie, lo que equivale a 30.000 euros al décimo.

Además del primer y segundo premio, el sorteo reparte premios menores por aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. Por ello, aunque el número completo no coincida con el primer premio, conviene revisar todas las categorías antes de descartar un décimo.

Los resultados oficiales pueden consultarse tras el sorteo en los canales de Loterías y Apuestas del Estado. Para cobrar un premio, es necesario conservar el décimo en buen estado y verificar siempre la información a través de fuentes oficiales.