El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 30 de abril de 2026, se celebra a partir de las 21:30 horas, según la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado. Tras el sorteo, los jugadores podrán comprobar la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro.

La combinación ganadora de la Bonoloto de hoy, jueves 30 de abril de 2026, es: XX, XX, XX, XX, XX y XX. El número complementario es el XX y el reintegro es el X.

La Bonoloto es uno de los juegos más populares de Loterías y Apuestas del Estado por su frecuencia diaria. En el sorteo de este jueves figura un bote anunciado de 1,1 millones de euros, según la información publicada por SELAE para los juegos en curso.

Para obtener premio, los participantes deben acertar parte o la totalidad de la combinación ganadora. Las principales categorías se calculan en función del número de aciertos, y el reintegro permite recuperar el importe de la apuesta cuando coincide con el número asignado.

El resultado oficial de la Bonoloto se publica una vez celebrado el sorteo. Se recomienda comprobar siempre el boleto en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o en un punto de venta autorizado.