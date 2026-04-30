El sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 30 de abril de 2026, se celebra a partir de las 21:25 horas, como es habitual de lunes a jueves. Tras la celebración del sorteo, los jugadores podrán comprobar si su cupón ha resultado premiado con el número ganador y la serie correspondiente.

El número premiado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 30 de abril de 2026, es el 86668, serie 004.

El Cupón Diario de la ONCE reparte un premio principal de 500.000 euros al número de cinco cifras y la serie premiada. Además, también contempla premios secundarios para los cupones que coincidan con las cinco cifras del número ganador, así como con diferentes terminaciones.

Los resultados del sorteo se conocen pocos minutos después de su celebración y pueden consultarse en los canales oficiales de JuegosONCE. También es posible seguir la retransmisión en directo o verla posteriormente a través de la página habilitada por la organización.

El sorteo del Cupón Diario se celebra desde Madrid y forma parte de los productos tradicionales de la ONCE. Los cupones pueden adquirirse a través de vendedores autorizados, puntos de venta oficiales y la web de JuegosONCE.

Como siempre, se recomienda comprobar el resultado únicamente en fuentes oficiales y conservar el cupón en buen estado, ya que el boleto original es necesario para reclamar los premios en caso de haber sido comprado en formato físico.

Resultado del Super Once de hoy jueves 30 de abril: comprobar números ganadores de la ONCE

El Super Once, denominado oficialmente Super 11 por JuegosONCE, celebra este jueves 30 de abril de 2026 varios sorteos a lo largo del día. Los horarios previstos son las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas, según la programación oficial de la ONCE.

Los números ganadores del Super Once de hoy, jueves 30 de abril de 2026, son: 08 – 11 – 14 – 19 – 20 – 23 – 28 – 34 – 40 – 50 – 51 – 55 – 57 – 58 – 63 – 68 – 69 – 74 – 75 – 83

En cada sorteo del Super Once se extrae una combinación de 20 números, y los jugadores pueden comprobar sus apuestas para saber si han obtenido premio. El premio máximo anunciado para este producto puede alcanzar 1.000.000 de euros, en función del tipo de apuesta realizada y de los aciertos conseguidos.

La ONCE permite seguir la retransmisión de los sorteos de Super 11 en directo a través de JuegosONCE. La propia organización advierte que el horario de emisión puede ser aproximado y que los resultados deben confirmarse siempre en sus canales oficiales.

El Super Once es uno de los juegos diarios más consultados por los usuarios, ya que ofrece varias oportunidades de participación durante la jornada. Para comprobar una apuesta, es necesario revisar la combinación ganadora correspondiente al sorteo en el que se participó.

Los resultados oficiales se publican tras cada sorteo, por lo que los jugadores deben verificar la hora exacta de su apuesta antes de consultar los números premiados.

Resultado del Triplex de la ONCE de hoy jueves 30 de abril: comprobar número premiado

El Triplex de la ONCE celebra este jueves 30 de abril de 2026 sus sorteos diarios con varios pases durante la jornada. Según el horario oficial de JuegosONCE, los sorteos están previstos a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas.

El número premiado del Triplex de la ONCE de hoy, jueves 30 de abril de 2026, es el398.

El Triplex es uno de los juegos diarios de la ONCE y permite obtener premios si la combinación jugada coincide con el número ganador del sorteo correspondiente. El premio anunciado para este producto puede alcanzar los 150 euros, según la información oficial de horarios y premios de JuegosONCE.

Los jugadores deben tener en cuenta que durante el día se celebran varios sorteos, por lo que es importante comprobar el resultado asociado al horario concreto en el que se participó. La retransmisión puede seguirse en directo a través de la web oficial de JuegosONCE.

La ONCE recuerda que los sorteos de Triplex y Super 11 se realizan mediante un generador aleatorio certificado por una entidad independiente, de acuerdo con la regulación aplicable a los productos de juego activo de la organización.

Tras la celebración de cada sorteo, los resultados se publican en los canales oficiales para que los usuarios puedan comprobar si su apuesta ha sido premiada.

Resultado de Mi Día de la ONCE de hoy jueves 30 de abril: comprobar fecha ganadora

El sorteo de Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 30 de abril de 2026, se celebra en horario nocturno, con resultado previsto tras el sorteo de las 21:15 horas. Este juego permite participar con fechas especiales y un número de la suerte.

• Fecha premiada: 15 de diciembre de 1928

• Número de la suerte (Trébol): 01

Mi Día de la ONCE ofrece premios en función de la coincidencia entre la fecha jugada y la fecha premiada. El premio máximo anunciado por JuegosONCE para este sorteo es de 3.000 euros.

El sorteo se celebra todos los días y los resultados pueden consultarse pocos minutos después en la página oficial de JuegosONCE. La propia web oficial permite comprobar las fechas jugadas para saber si han sido premiadas.

Este producto se diferencia de otros sorteos de la ONCE porque la apuesta se basa en una fecha concreta, como un cumpleaños, aniversario u otra fecha especial, junto con un número de la suerte.

Los jugadores deben verificar siempre el resultado en los canales oficiales y revisar correctamente la fecha y el número asociados a su apuesta antes de reclamar cualquier premio.