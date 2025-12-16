Ya se conocen los números premiados del Eurojackpot, la lotería oficial europea que une a 16 naciones, en el sorteo celebrado hoy, martes 16 de diciembre de 2025. Con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros, este sorteo se consolida como una de las opciones favoritas para los jugadores que buscan premios de grandes dimensiones en el continente.

El sorteo del Eurojackpot realizado esta noche ha dejado una combinación ganadora centrada principalmente en las decenas de los 20 y los 30. El resultado de hoy, martes 16 de diciembre de 2025, está compuesto por los números 12, 22, 28, 30 y 31.

Sobre el Eurojackpot: funcionamiento y premios

Nacido en Ámsterdam en noviembre de 2011, el Eurojackpot es fruto de la colaboración entre organismos independientes de 16 países europeos. En España, participar tiene un coste de 2 euros por billete, permitiendo optar a botes que históricamente han alcanzado el tope de 90 millones de euros.

El sistema de juego es sencillo y se basa en dos extracciones diferenciadas:

1. Se extraen 5 bolas de un total de 50 números.

2. Posteriormente, se extraen 2 bolas de un total de 10, conocidas como «soles».

Aunque el sorteo principal se asocia tradicionalmente a los viernes en Finlandia, la modalidad de los martes ha ganado gran peso entre los apostantes, ofreciendo múltiples categorías de premios y, según los organismos oficiales, mayores posibilidades de acierto que otros sorteos similares.

Verificación oficial

Se recuerda a los participantes que esta información es de carácter informativo. El periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones tipográficas que pudieran aparecer en la transcripción de los resultados. La única lista con validez legal es la publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado