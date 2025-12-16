Ya se conocen los números premiados del sorteo de la Bonoloto de este martes 16 de diciembre de 2025. La lotería, una de las más populares y económicas de España, ha repartido suerte nuevamente bajo la regulación de Loterías y Apuestas del Estado. Compruebe si su boleto ha resultado agraciado con la combinación ganadora de esta noche.

El sorteo de la Bonoloto realizado este martes ha dejado una combinación repartida entre números bajos y una terminación en la decena de los cuarenta. El resultado oficial de hoy, 16 de diciembre de 2025, es el formado por los números 02, 03, 13, 15, 31 y 44.

Además de la combinación principal, el número 20 ha sido el complementario, destinado a elevar los premios de quienes tengan cinco aciertos, mientras que el reintegro ha recaído en el número 0.

Cómo se juega y premios

La Bonoloto, creada en febrero de 1988, destaca por su sencillez: los jugadores deben elegir 6 números en una tabla del 1 al 49. El coste por apuesta es de 0,50 euros (50 céntimos), siendo obligatorio realizar al menos dos apuestas para que el boleto tenga validez.

Los participantes pueden optar por apuestas simples (de 1 a 8 apuestas por boleto) o apuestas múltiples, donde se pueden seleccionar hasta 11 números para aumentar las probabilidades de éxito, aunque con un coste superior. El sorteo se celebra de lunes a sábado, permitiendo también la modalidad de juego semanal para participar en todos los días con la misma combinación.

De acuerdo con la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, el 55% de la recaudación total se destina íntegramente al pago de los premios en sus diferentes categorías.

Aviso a los jugadores

Les recordamos que esta información debe ser utilizada únicamente como consulta. Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones tipográficas. Para confirmar sus premios, la única lista oficial y válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.