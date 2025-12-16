La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ya ha dado a conocer los números premiados en sus sorteos de este martes 16 de diciembre de 2025. El Cupón Diario ha repartido su premio mayor de medio millón de euros, mientras que el Super Once ofrece una nueva combinación ganadora en sus tres sorteos diarios. Consulte a continuación si su cupón ha resultado agraciado.

Cupón Diario de la ONCE: Martes 16 de diciembre de 2025

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hoy es: 69529

La Paga (Serie): 48

Premios y mecánica

Este sorteo, que se celebra de lunes a jueves, otorga un premio principal de 500.000 euros al contado para quien acierte el número y la serie. Además, se reparten 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

El Cupón Diario tiene una larga tradición en España, celebrándose desde 1938 (cuando era conocido como el Cupón Pro-ciegos) y evolucionando desde un formato provincial de tres cifras hasta el actual sorteo nacional de cinco números y serie.

Resultado Super Once: Martes 16 de diciembre de 2025

La combinación ganadora del sorteo del Super Once de hoy es la siguiente:

01, 17, 19, 21, 24, 27, 31, 41, 44, 50, 53, 54, 55, 62, 65, 71, 76, 77, 78, 82

¿Cómo funciona el Super Once?

En este sorteo, los participantes eligen entre 5 y 11 números de una tabla de 80. El premio varía según la cantidad apostada y los aciertos logrados dentro de una combinación de 20 números. El premio máximo puede alcanzar el millón de euros con una apuesta de solo 1 euro eligiendo 11 números. El sorteo se celebra tres veces al día (10:00h, 12:00h y 21:15h).

Aviso Importante

Se recuerda a los lectores que los únicos resultados oficiales y con validez legal son los publicados por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Este periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de los números. Se recomienda verificar los boletos en los puntos de venta oficiales o a través de la web oficial de JuegosONCE.