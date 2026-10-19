El Barcelona ganó en el campo del Real Betis el sábado 17 de octubre en la jornada 9 de LaLiga. El partido tuvo una expulsión, la de Facundo Bernal (Real Betis).
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En los 10 partidos se han marcado 29 goles, con 3 victorias locales, 3 victorias a domicilio y 4 empates.
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Resultados de la jornada 9 de LaLiga
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 16/10
|Deportivo-Levante
|1-1
|sáb. 17/10
|Espanyol-Atlético de Madrid
|0-1
|sáb. 17/10
|Villarreal-Elche
|0-0
|sáb. 17/10
|Real Betis-Barcelona
|2-5
|sáb. 17/10
|Valencia-Athletic Club
|0-0
|dom. 18/10
|Osasuna-Racing de Santander
|2-0
|dom. 18/10
|Celta-Alavés
|2-1
|dom. 18/10
|Málaga-Real Sociedad
|2-5
|dom. 18/10
|Real Madrid-Sevilla
|4-1
|lun. 19/10
|Getafe-Rayo Vallecano
|1-1
Con estos 10 resultados la jornada 9 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Deportivo-Levante. Goles del Deportivo: Bil Nsongo (63′); del Levante: Daniel Requena Sánchez (82′). Amarillas: 2 del Deportivo y 2 del Levante.
- Espanyol-Atlético de Madrid. Goles del Atlético de Madrid: Alejandro Baena Rodríguez (89′). Amarillas: 2 del Espanyol y 5 del Atlético de Madrid.
- Villarreal-Elche. Sin goles. Amarillas: 2 del Villarreal y 4 del Elche.
- Real Betis-Barcelona. Goles del Real Betis: Diego Valentín Gómez (27′), Abde Ezzalzouli (53′); del Barcelona: Lamine Yamal (10′), Rodrigo Hernandez Cascante (41′), Gabriel Jesus (51′), Eric García (62′), Daniel Olmo Carvajal (81′). Amarillas: 4 del Real Betis y 2 del Barcelona. Expulsado: Facundo Bernal (Real Betis, 54′).
- Valencia-Athletic Club. Sin goles. Amarillas: 3 del Valencia y 3 del Athletic Club.
- Osasuna-Racing de Santander. Goles de Osasuna: Ante Budimir (9′ de penalti), Asier Osambela (88′). Amarillas: 2 de Osasuna y 3 del Racing de Santander.
- Celta-Alavés. Goles del Celta: Ferran Jutglà (53′), Javier Rodríguez Galiano (71′); del Alavés: Hugo Novoa Ramos (87′). Amarillas: 1 del Celta y 1 del Alavés.
- Málaga-Real Sociedad. Goles del Málaga: Adrian Nino (54′), Pablo Martínez Andrés (66′); de la Real Sociedad: Takefusa Kubo (3′), Orri Steinn Óskarsson (26′), Mikel Oyarzabal (59′ y 67′), Gonçalo Guedes (73′). Amarillas: 0 del Málaga y 2 de la Real Sociedad.
- Real Madrid-Sevilla. Goles del Real Madrid: Arda Güler (30′), Kylian Mbappé (37′ y 63′ de penalti), Yan Diomande (82′); del Sevilla: Manuel Bueno Sebastián (80′). Amarillas: 2 del Real Madrid y 2 del Sevilla.
- Getafe-Rayo Vallecano. Goles del Getafe: Martin Satriano (56′); del Rayo Vallecano: Álvaro García (11′). Amarillas: 6 del Getafe y 3 del Rayo Vallecano. Expulsado: Dakonam Ortega Djené (Getafe, 28′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de LaLiga está en la web oficial de LaLiga. La jornada 10 se juega del viernes 23 al lunes 26 de octubre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga.
Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.