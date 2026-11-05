Actualización 23:30: SELAE ha publicado el escrutinio con los premios por categoría.

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La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 19 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 4 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 3 y el 5 de noviembre.

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Combinación ganadora de la jornada 19

Los 14 signos: 1, X, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, X, 2, 2. Pleno al 15: 0-2.

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Nº Partido Resultado Signo 1 Barcelona-Aston Villa 3-0 1 2 Bodo Glimt-Lille 0-0 X 3 Manchester United-Roma 3-2 1 4 Villarreal-Psg 0-6 2 5 Aek Atenas-Real Madrid 2-3 2 6 Fenerbahçe-Liverpool 3-2 1 7 Borussia Dortmund-Betis 2-1 1 8 Oporto-Nápoles 4-1 1 9 Lens-Como 1-9 2 10 Leipzig-Manchester City 2-3 2 11 Slavia Praga-Arsenal 1-2 2 12 Real Sociedad-Lyon 1-1 X 13 Celta-Union Sg 1-2 2 14 Getafe-Brighton 0-1 2 15 Pleno al 15 · At. Madrid-Bayern Múnich 0-2 0-2

Premios de la jornada 19

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 2 42.255,09 € 1ª (14 Aciertos) 18 10.016,02 € 2ª (13 Aciertos) 534 158,26 € 3ª (12 Aciertos) 7.285 11,60 € 4ª (11 Aciertos) 45.070 1,88 € 5ª (10 Aciertos) 152.115 0,00 €

Fuente: premios y ganadores de la jornada 19 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

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