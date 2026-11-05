Actualización 23:30: SELAE ha publicado el escrutinio con los premios por categoría.
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La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 19 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al miércoles 4 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 3 y el 5 de noviembre.
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Combinación ganadora de la jornada 19
Los 14 signos: 1, X, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, X, 2, 2. Pleno al 15: 0-2.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Barcelona-Aston Villa
|3-0
|1
|2
|Bodo Glimt-Lille
|0-0
|X
|3
|Manchester United-Roma
|3-2
|1
|4
|Villarreal-Psg
|0-6
|2
|5
|Aek Atenas-Real Madrid
|2-3
|2
|6
|Fenerbahçe-Liverpool
|3-2
|1
|7
|Borussia Dortmund-Betis
|2-1
|1
|8
|Oporto-Nápoles
|4-1
|1
|9
|Lens-Como
|1-9
|2
|10
|Leipzig-Manchester City
|2-3
|2
|11
|Slavia Praga-Arsenal
|1-2
|2
|12
|Real Sociedad-Lyon
|1-1
|X
|13
|Celta-Union Sg
|1-2
|2
|14
|Getafe-Brighton
|0-1
|2
|15
|Pleno al 15 · At. Madrid-Bayern Múnich
|0-2
|0-2
Premios de la jornada 19
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|2
|42.255,09 €
|1ª (14 Aciertos)
|18
|10.016,02 €
|2ª (13 Aciertos)
|534
|158,26 €
|3ª (12 Aciertos)
|7.285
|11,60 €
|4ª (11 Aciertos)
|45.070
|1,88 €
|5ª (10 Aciertos)
|152.115
|0,00 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 19 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.