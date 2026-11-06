El líder de Vox rompe los pronósticos y acepta la invitación del formato de La 1, convirtiéndose en el segundo candidato en pisar el plató tras el paso de Pedro Sánchez de cara a los comicios del 29 de noviembre.

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La televisión pública nacional se prepara para acoger uno de los encuentros políticos y mediáticos más esperados de la actual temporada. Tras semanas de especulaciones, rumores y un cruce de informaciones que mantuvieron en vilo a los espectadores, se ha confirmado de manera oficial que Santiago Abascal se sentará en el plató de ‘La Revuelta’ el próximo lunes 9 de noviembre. El líder de la formación política acudirá al teatro Albéniz para someterse a la característica entrevista de David Broncano, en una emisión que podrá seguirse en directo a partir de las 21:55 horas a través de La 1 de RTVE.

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La intrahistoria de una negociación al despiste

La confirmación de este esperado encuentro televisivo llega después de días marcados por la rumorología en los mentideros políticos y mediáticos. Las elucubraciones sobre una posible visita del dirigente ultraderechista comenzaron a correr con fuerza tras una publicación difundida por el portal The Objective. Ante esta situación, el presentador David Broncano y el equipo de producción del espacio de entretenimiento optaron por jugar al despiste, evitando confirmar o desmentir la noticia de forma categórica.

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Esta calculada ambigüedad en las declaraciones no hizo sino avivar las sospechas y permitió inferir que las negociaciones entre la productora del programa y el partido político existían de manera real. Finalmente, ha sido la Cadena SER la encargada de certificar el acuerdo alcanzado entre ambas partes, despejando cualquier duda sobre la presencia de Abascal en el formato de la cadena pública.

Preparativos y objetivos de cara a las elecciones del 29 de noviembre

Fuentes cercanas al entorno del dirigente político apuntan a que Abascal afronta esta cita en el programa de La 1 bajo la premisa de que se trata de una oportunidad de carácter excepcional, calificando el momento como un «ahora o nunca». De hecho, desde su equipo ya se trabaja en la preparación ante las preguntas de índole personal e informal que caracterizan al humorista, tales como la cantidad de dinero acumulada en el banco o la frecuencia de sus relaciones sexuales en el último mes, además de prever posibles cuestiones sobre el futuro institucional del propio formato televisivo en caso de alcanzar el Ejecutivo.

Con este movimiento, calificado de totalmente inesperado debido a las críticas previas que el sector político de la derecha ha dirigido tanto hacia el programa como hacia la propia corporación pública de RTVE, el presidente de Vox busca diversificar su estrategia comunicativa. El objetivo principal reside en la posibilidad de trasladar sus propuestas y postulados políticos a un espectro de audiencia diferente, habitualmente alejado de los canales de comunicación orgánicos y los medios tradicionales de la formación.

El precedente de Pedro Sánchez y las expectativas de audiencia

La decisión adoptada por Santiago Abascal se produce tras los pasos dados previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien inauguró la lista de líderes políticos en visitar el espacio de entretenimiento cosechando una audiencia millonaria. Aquella primera intervención de un dirigente de primer nivel otorgó a ‘La Revuelta’ un récord histórico absoluto de cuota de pantalla, registrando un 33,9% de share y una media cercana a los 4,4 millones de telespectadores pegados al televisor.

.Es altamente probable que estos datos de impacto hayan pesado en la balanza a la hora de aceptar la invitación, al constatar la magnitud de la plataforma que supone el formato para la difusión de mensajes ante la inmediatez de los comicios fijados para el próximo 29 de noviembre. No obstante, el encuentro adquiere un matiz particular si se recuerda que el propio Abascal criticó en su día la entrevista realizada al dirigente socialista, calificándola de «masaje». Queda por comprobar cómo se desarrollará la dinámica entre el invitado y el equipo compuesto por David Broncano, Ricardo Castella y Grison, así como si la visita logrará batir los registros históricos de audiencia fijados por el actual jefe del Ejecutivo.