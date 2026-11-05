Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 5 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
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Lotería Nacional
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Primer premio: 90189 (30.000 € al décimo)
Segundo premio: 73802 (6.003 € al décimo)
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Reintegros: 1, 2, 9
Extracciones de cuatro cifras: 8190 · 8661 · 9053 · 9074
Extracciones de tres cifras: 076 · 100 · 245 · 492 · 564 · 700 · 995
Extracciones de dos cifras: 07 · 09 · 11 · 11 · 23 · 33 · 40 · 47 · 69
Noticia del sorteo: Lotería Nacional del 5 de noviembre: números premiados
La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
04 · 08 · 09 · 15 · 31 · 32
Complementario: 02
Reintegro: 3
Joker: 6539402
Noticia del sorteo: La Primitiva del 5 de noviembre: combinación ganadora y premios
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
10 · 14 · 20 · 26 · 35 · 42
Complementario: 09
Reintegro: 3
Noticia del sorteo: Bonoloto del 5 de noviembre: combinación ganadora y premios
EuroDreams
15 · 18 · 21 · 31 · 33 · 34
Número Sueño: 03
Noticia del sorteo: EuroDreams hoy, jueves 5 de noviembre: combinación ganadora
ONCE
Cupón Diario
50248. Serie 044. 500.000 €. Reintegros 5 / 8
Noticia del sorteo: Cupón Diario de la ONCE hoy, 5 de noviembre: número premiado
Mi día de la ONCE
15 de noviembre de 1974 · número de la suerte 03
Super 11
09, 10, 11, 15, 16, 25, 29, 39, 46, 47, 50, 52, 55, 58, 66, 74, 77, 78, 80, 84. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
781. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.