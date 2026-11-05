Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 5 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.

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Lotería Nacional

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Primer premio: 90189 (30.000 € al décimo)

Segundo premio: 73802 (6.003 € al décimo)

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Reintegros: 1, 2, 9

Extracciones de cuatro cifras: 8190 · 8661 · 9053 · 9074

Extracciones de tres cifras: 076 · 100 · 245 · 492 · 564 · 700 · 995

Extracciones de dos cifras: 07 · 09 · 11 · 11 · 23 · 33 · 40 · 47 · 69

Noticia del sorteo: Lotería Nacional del 5 de noviembre: números premiados

La Primitiva

📊 Todos los resultados de La Primitiva →

04 · 08 · 09 · 15 · 31 · 32

Complementario: 02

Reintegro: 3

Joker: 6539402

Noticia del sorteo: La Primitiva del 5 de noviembre: combinación ganadora y premios

Bonoloto

📊 Todos los resultados de Bonoloto →

10 · 14 · 20 · 26 · 35 · 42

Complementario: 09

Reintegro: 3

Noticia del sorteo: Bonoloto del 5 de noviembre: combinación ganadora y premios

EuroDreams

15 · 18 · 21 · 31 · 33 · 34

Número Sueño: 03

Noticia del sorteo: EuroDreams hoy, jueves 5 de noviembre: combinación ganadora

ONCE

Cupón Diario

50248. Serie 044. 500.000 €. Reintegros 5 / 8

Noticia del sorteo: Cupón Diario de la ONCE hoy, 5 de noviembre: número premiado

Mi día de la ONCE

15 de noviembre de 1974 · número de la suerte 03

Super 11

09, 10, 11, 15, 16, 25, 29, 39, 46, 47, 50, 52, 55, 58, 66, 74, 77, 78, 80, 84. Último sorteo del día (21:15)

Triplex de la ONCE

781. Último sorteo del día (21:15)

Verificación oficial

Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.

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