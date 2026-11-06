El esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ya está disponible para Nintendo Switch 2, marcando un hito importante en el calendario de lanzamientos de videojuegos. La entrega original de 1998 revolucionó la saga al ser la primera en dar el salto al 3D, estableciendo nuevos estándares técnicos y narrativos que han perdurado en el tiempo. Casi tres décadas después, el remake busca enamorar tanto a los nostálgicos como a una nueva generación de jugadores.

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Para celebrar este lanzamiento, Nintendo organizó un evento de presentación que contó con la participación de personalidades destacadas como el autor Juan Gómez-Jurado, el cineasta Nacho Vigalondo y la autora de cómics Miriam Bonastre. Durante el evento, Gómez-Jurado recordó su experiencia con el juego original, mientras que Bonastre destacó la evolución artística de la saga.

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Novedades del remake de Ocarina of Time

El remake de Ocarina of Time no es simplemente una actualización gráfica del clásico de 1998. Incluye novedades jugables significativas, como la capacidad de Link para saltar, y una banda sonora completamente orquestada. La propuesta artística también ha sido renovada, con un estilo que recuerda al stop-motion y se inspira en los títeres japoneses, según comentó Miriam Bonastre.

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La llegada de este remake también plantea preguntas sobre la naturaleza de los remakes en general. Nacho Vigalondo reflexionó sobre el equilibrio entre mantener la esencia del original y ofrecer algo nuevo. «El mayor peligro de los remakes es que se conviertan en un sustituto del material original en la mente colectiva», señaló el cineasta.

Un viaje nostálgico por Hyrule

El remake ofrece una oportunidad única para explorar el mundo de Hyrule, enfrentarse a Ganondorf, ayudar a Zelda y vivir aventuras inolvidables como bailar al ritmo de «Gerudo Valley». Juan Gómez-Jurado comparó la saga Zelda con «Ha nacido una estrella», destacando la capacidad de la franquicia para reinventarse y reunir a los mejores talentos del sector.

Con el lanzamiento del remake, los jugadores pueden revivir la experiencia original con mejoras modernas, disfrutando de un golpe de nostalgia que promete transportar a los jugadores a una experiencia anterior, pero con un enfoque renovado.