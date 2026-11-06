La audiencia decidió la continuidad de Yola Berrocal frente a Chiqui en una noche de intensas emociones que provocó las lágrimas del presentador Jorge Javier Vázquez y dejó configurada la recta final del concurso.

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La tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’ encaró su fase decisiva en una gala cargada de dramatismo e importancia estratégica para el devenir del reality. El espacio conducido por Jorge Javier Vázquez afrontó la última expulsión regular previa a la recta final del programa, una resolución que enfrentaba en el duelo definitivo a dos de las grandes protagonistas del formato: Chiqui y Yola Berrocal. La decisión del público no solo determinó la salida de una de las concursantes más destacadas del concurso, sino que desencadenó el llanto inédito del propio presentador y la proclamación de los dos primeros finalistas que aspiran a alzarse con el triunfo final.

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La expulsión de Chiqui y el emocionado adiós de Jorge Javier Vázquez

La tensión de la noche se concentró en la palapa ante el veredicto que debía dirimir la continuidad de las dos nominadas de la semana, tras la salvación que consiguió Asraf el pasado martes. Antes de dar a conocer el fallo emitido por los espectadores a través de sus votos, el conductor del espacio quiso dedicar unas palabras de reconocimiento a ambas participantes. “Esta noche estamos muy tristes porque perdemos a una parte importante de la edición de Supervivientes All Stars 3”, lamentó Jorge Javier Vázquez dirigiéndose a las nominadas, añadiendo a continuación que ambas habían sido “buenísimas” a lo largo de la aventura.

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La incertidumbre concluyó al anunciarse la decisión de la audiencia: “Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido con sus votos que la concursante salvada sea Yola”. Tras conocer el resultado, la salvada se tiró al suelo invadida por la emoción y sin terminar de creerse el respaldo obtenido, al tiempo que Chiqui asumía su eliminación y se despedía del resto de sus compañeros a las puertas de la gran final.

Una vez al lado de la copresentadora María Lamela, la recién expulsada quiso expresar abiertamente su agradecimiento por la oportunidad brindada de regresar a la televisión. Fue en ese preciso instante cuando Jorge Javier Vázquez intentó entablar conversación con la concursante, viéndose obligado a interrumpir su discurso debido a las lágrimas, en la que se convirtió en la única expulsión de la edición capaz de provocar el llanto del comunicador. “Has sido un acierto en esta edición, te mereces que te vaya muy bien en la vida, que sigas trabajando”, le deseó con evidente emoción.

Minutos más tarde, la eliminada tuvo la ocasión de enfrentarse por primera vez al espejo para comprobar la transformación física experimentada tras semanas de convivencia y exigencia en la aventura. Tras observar su nueva apariencia, Chiqui valoró el cambio experimentado: “El cuerpo me gusta, he perdido peso, pero el pelo… parezco de los años 60”, aseguró con su característico sentido del humor.

El duelo de líder, las últimas nominaciones y la lista de finalistas

Más allá de la salida de Chiqui, la gala resultó determinante para fijar la estructura de la recta final de la competición. En el apartado de pruebas, Yola Berrocal y Asraf disputaron un duelo de gran exigencia en el último juego de líder de la edición. La victoria se decantó por un estrecho margen de apenas unos segundos a favor de Yola, quien, sin ser consciente en ese momento de la trascendencia del triunfo, se convirtió de forma automática en la primera finalista del programa gracias al collar de liderazgo.

Posteriormente se llevaron a cabo las últimas nominaciones de la edición, en las que el voto del grupo situó en la lista de expuestos a Asraf y a Rosa. En su condición de líder de la gala, Yola ejerció su derecho a señalar directamente a un compañero, sumando a Víctor Janeiro a la lista definitiva de nominados. Como consecuencia directa de esta distribución de votos, Omar Sánchez quedó totalmente fuera de peligro, convirtiéndose junto a Yola en el segundo finalista confirmado del concurso.

Con la lista de clasificados ya en marcha y los nominados expuestos al dictamen de la audiencia, el programa encara sus entregas definitivas. La edición vivirá este próximo domingo su semifinal, una cita clave que contará con una expulsión sorpresa, mientras que el próximo jueves se celebrará la gran final en la que se proclamará de manera oficial al ganador o ganadora de ‘Supervivientes All Stars 3’.